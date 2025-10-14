U šéfa Demokratov Jaroslava Naďa bola polícia: Exminister reaguje, mužom zákona poslal jasný odkaz

BRATISLAVA – Bývalého ministra obrany a šéfa mimoparlamentných Demokratov Jaroslava Naďa navštívili cez víkend policajti. Čo bolo dôvodom jasné nie je, nevie to ani sám NaĎ, o ich príchode sa dozvedel len z videozáznamu.
Podľa slov bývalého ministra obrany, polícia u neho zvonila v sobotu večer okolo 20. hodiny. „Bol som na víkend preč, doma nebol nikto, tak som si to našiel len na zázname videovrátnika. V schránke nenechali nič, ani žiaden odkaz, neprišiel mi ani mail a ani mi nikto nevolal, ako to štandardne polícia robieva. Moje číslo majú, volali mi už x-krát,“ uviedol Naď.
„Neviem teda, o čo išlo, možno ma len chceli upozorniť, že rôzni Rózsovia, Greksovia, faŠouni, Blahovia, mladí Sulíkovia a neviem kto všetko, sa mi opätovne vyhrážajú a/alebo ma ohovárajú, a tak a že teda už ide polícia proti ním konečne zakročiť. Možno,“ zamyslel sa.
„Nech je akokoľvek, ja teda aj touto cestou pre istotu posielam odkaz príslušníkom polície, že mi môžu v pohode napísať či zavolať, alebo aj poslať zásielku, ešte sa nestalo to, že by som si nejakú neprevzal. Osobné doručovanie bez dohody vopred je tá najkomplikovanejšia cesta. Veď si spomeňme, že takého Fica nedokázala polícia zastihnúť aj roky, aby ho predvolala na výsluch, všakže… Len by som bol nerád, keby takáto neúspešná snaha a stretnutie so mnou v sobotu večer (bez predchádzajúcej dohody) bola náhodou vhodnou zámienkou pre nejakých horlivých jedincov, aby tvrdili, že nespolupracujem, či sa nedajbože vyhýbam nejakým úkonom a oni sa rozhodnú konať ´kineticky´,“ odkázal.
Polícia mu podľa jeho slov môže kedykoľvek zavolať, napísať, predvolať na výsluchy. „Čokoľvek, len Vás upozorňujem, že môj život je dosť aktívny a nebudem neustále doma len kvôli tomu, aby som čakal, že či mi náhodou nebudete niečo chcieť doručiť v sobotu večer,“ dodal.