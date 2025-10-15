Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

EMOTÍVNE svedectvo cestujúcej z osudného rýchlika: Veronika opísala neuveriteľné DETAILY záchrannej akcie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj, Facebook/Matúš Šutaj Eštok, TASR - Veronika Mihaliková)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

JABLONOV NAD TURŇOU - Pri vlakovom nešťastí pri Jablonovej nad Turnou stáli pri cestujúcich rýchlikov, ktorí do seba narazili, všetci svätí. Anjelov strážnych však mali aj na zemi. Vďaka ich stopercentnému nasadeniu neprišiel ani jeden človek o život. Dojímavé svedectvo, ako to vyzeralo na mieste nehody, priniesla cestujúca Veronika. Záchranárom, hasičom, lekárom aj dobrovoľníkom sa poďakovala za ich maximálne nasadenie.

K zrážke rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran pri obci Jablonov nad Turňou došlo v pondelok (13. 10.) dopoludnia. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Na miesto bolo vyslaných sedem pozemným ambulancií, tri vrtuľníky a dve hasičské sanitky. Na mieste pomáhali policajti aj hasiči, ktorí okrem iného pomáhali zakliesneným cestujúcim. Väčšina pasažierov a zamestnancov ZSSK sa zranila, pričom po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. 

archívne video z miesta nešťastia

Pri vlakovom nešťastí na východe Slovenska zasahujú všetky záchranné zložky (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Slová cestujúcej plné emócií a vďaky

Jedna z cestujúcich, ktorá bola účastníčkov vlakového nešťastia, opísala skvelú prácu záchranárov, leteckých záchranárov, príslušníkov polície a hasičského zboru. "Sedela som vo vlaku z Rožňavy do Košíc. Je 6 hodín ráno a nedokážem aktuálne kvôli bolestiam poriadne ani ležať, rozhodla som sa využiť čas prospešnejšie a chcela by som poďakovať všetkým záchranným zložkám a všetkým, ktorí boli pri pondelkovej nehode prítomní," začína ďakovnú správu Veronika, ktorú zverejnila polícia.

EMOTÍVNE svedectvo cestujúcej z
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Záchranná služba Košice)

Osobitne vyzdvihla ženu z Policajného zboru, ktorá poskytovala psychologickú podporu. Táto pracovníčka podľa jej slov navštívila každého zraneného, prihovorila sa im, pohladila ich a vypočula si ich problémy. Jej prístup bol podľa Veroniky mimoriadne empatický a pomohol mnohým prekonať ťažké chvíle.

EMOTÍVNE svedectvo cestujúcej z
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Záchranári z celého regiónu podľa jej slov pomáhali každému, kto aj len mierne kríval alebo mal bolesti. "Ďakujem aj chlapcom z HaZZ z celého širokého okolia, ktorí boli tiež úplne fantastickí, niesli ľudom batožinu, ponakladali nás do autobusov, do sanitiek, urobili zo svojho vlastného tela pri zranených clonu/bariéru, keď prilietavali a odlietavali vrtuľníky," približuje Veronika.

EMOTÍVNE svedectvo cestujúcej z
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Cestujúca tiež ocenila skvelý tím Červeného kríža, ktorý bol podľa nej absolútne perfektný a ukľudňoval cestujúcich v autobusoch smerujúcich do nemocnice. Svoju vďaku vyjadrila aj lekárom a sestrám v Železničnej nemocnici v Košiciach.

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po zrážke dvoch rýchlikov
Zobraziť galériu (5)
Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po zrážke dvoch rýchlikov (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Všetci vymenovaní profesionáli podľa Veroniky podali maximálny výkon na tisíc percent. Ich práca bola plná empatie, ľudskosti a obrovského nasadenia. Žena požiadala o zverejnenie svojho poďakovania s nádejou, že sa dostane aspoň k niektorým zo záchranárov. Na záver svojho príspevku popriala všetkým cestujúcim aj rušňovodičom čo najrýchlejšie uzdravenie bez psychických a fyzických následkov.

