V utorok sa začne riadna schôdza Národnej rady: Program má viac ako 130 bodov

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok 14. októbra opäť zasadnú do lavíc. Popoludní sa má začať 40. parlamentná schôdza. Na jej programe je vyše 130 bodov. Čaká ich aj návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028. Definitívne by na nej mali rozhodnúť o novele rokovacieho poriadku aj balíku školských zákonov. Prebrať by mali tiež vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách. Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

O rozpočte sa bude tento rok rokovať skôr ako zvyčajne. Tradične totiž býva schvaľovaný až na poslednej schôdzi na prelome novembra a decembra. Tento rok to musia poslanci stihnúť skôr, inak by vláda vzhľadom na koniec výnimky z dlhovej brzdy musela do NR SR predložiť vyrovnaný rozpočet.

Hlina v rozprave k 3. čítaniu k vládnej novele Ústavy SR

Podľa návrhu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eura alebo 47,1 percenta HDP.Na programe sú aj ďalšie vládne legislatívne návrhy. Definitívne by sa malo rozhodovať napríklad o balíku zákonov z dielne ministerstva školstva. Tie majú priniesť viaceré zmeny, navrhuje sa napríklad rozšírenie dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám. Zaviesť by sa malo aj povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné. Rezort chce tiež presadiť možnosť slovného hodnotenia učiteľmi aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.

V druhom čítaní sú tiež viaceré návrhy od ministerstva spravodlivosti. Rezort okrem iného navrhol, aby si technické prostriedky na výkon kontroly odsúdených a obvinených mohol štát už aj vypožičiavať, teda nemusel by ich mať výlučne vo vlastníctve. Definitívne by sa malo rozhodnúť i o novele zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva zdravotníctva. K nej na parlamentnom výbore pre zdravotníctvo predložil poslanec Zdenko Svoboda (Hlas-SD) pozmeňujúci návrh, ktorý má priniesť zmeny týkajúce sa platby štátu v systéme zdravotníctva.

 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na tejto schôdzi sa majú prebrať aj viaceré koaličné poslanecké návrhy. V druhom čítaní je novela rokovacieho poriadku NR SR z dielne zástupcov koaličných strán. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Smer-SD má v NR SR návrh na zvýšenie vekovej hranice povinnej lekárskej prehliadky u vodičov. Hlas-SD chce docieliť, aby občania museli pri petícii, ktorou žiadajú vyhlásenie referenda, uvádzať aj rodné číslo. SNS navrhuje úpravu mechanizmu prideľovania poslaneckých mandátov v rámci preferenčného hlasovania. Hranica prednostných hlasov, potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu, by sa podľa nich mala zvýšiť z doterajších troch na sedem percent.

S viacerými návrhmi prišla aj opozícia. PS chce napríklad presadiť, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby bezpečnostnú previerku na stupeň prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu. KDH navrhlo, aby sa samosprávne kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva. SaS chce presadiť zmeny pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Hnutie Slovensko prišlo s návrhom, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie aj referendom.

KDH navrhuje, aby sa kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva

Poslanci sa majú na tejto schôdzi dostať i k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali. Riešiť by mali aj zákon o tzv. covidových amnestiách. Na opätovné prerokovanie im ho vrátil prezident SR Peter Pellegrini. Namietal pri ňom časť, ktorá hovorí, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na programe sú i viaceré návrhy uznesení či návrh na voľbu členov Rady pre mediálne služby.

