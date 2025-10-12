Obec Bystričany kupuje vzácny kaštieľ zo 17. storočia, má s ním veľké plány

Obec Bystričany chce kaštieľ v miestnej časti Chalmová, ktorý v minulosti slúžil ako resocializačné stredisko, využiť na kultúrne i spoločenské účely. Plány má aj s rozsiahlym okolitým parkom, alejou a jazerom, podporiť chce tak turizmus.
