Šokujúce ráno pre našu diplomaciu: ÚNOS Slováka! Blanár musí zodpovedať dôležité otázky

BRATISLAVA - Dnešné ráno sa pre diplomaciu nezačína vôbec príjemne. Známa mimovládna organizácia má vedomosť o únose slovenského občana v Izraeli, a tak majú veľa otázok na rezort Juraja Blanára (Smer-SSD). Má ísť o istého Petra Švestku, ktorého uniesli.
O únose médiá informoval tlačovou správou Peter Weisenbacher, riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP). Ten sa vo štvrtok 2. októbra ráno obrátil otvoreným listom na ministra zahraničných vecí Blanára vo veci občana Slovenskej republiky Petra Švestku. "Peter Švestka bol včera (v stredu 1. októbra 2025, pozn. red.) v medzinárodných vodách unesený izraelskou armádou (IDF) z lode, ktorá bola súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud snažiacej sa doviezť potraviny a lieky do Gazy," informuje inštitút.
Musí konať Blanár, tvrdí šéf IĽP
"Vyzývame ministra Zahraničných vecí, aby si okamžite predvolal veľvyslance Izraela na Slovensku Eitana Levona a žiadal prepustenie občana SR Petra Švestku. Pán Švestka bol včera unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie IDF je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Švestku. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi," reagoval na dnešné dianie riaditeľ IĽP Weisenbacher.
Právnička volá po ukončení spolupráce s Izraelom
Právnička organizácie Katarína Klimentová informovala, že Izrael nemá právo zasahovať takýmto spôsobom v medzinárodných vodách a je to ilegálne. "Považujeme zadržanie občana SR, ktorý nepredstavoval žiadne bezpečnostné riziko, za nepriateľský akt voči Slovenskej republike a žiadame ústavných činiteľov, aby sa pripojili k ostatným svetovým lídrom žiadajúcim od izraelskej vlády, aby dodržiavali svoje platné záväzky. Na tomto mieste nemôžem nespomenuť, že Slovensko s Izraelom stále spolupracuje v zbraňovej oblasti. Je najvyšší čas, aby naša vláda túto spolupráca ukončila a podporila sankcie voči Izraelu v súvislosti s podozrením, že v Pásme Gazy pácha genocídu," dodala Klimentová.