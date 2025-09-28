Nočná TRAGÉDIA na Záhorí! Vodič (†33) zišiel s autom z cesty a prevrátil sa, nehodu neprežil

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
SENICA - V noci došlo k tragickej dopravnej nehode v okrese Senica. 33-ročný vodič zišiel mimo cestu a s autom sa prevrátil. Zraneniam podľahol na mieste. Nehodu vyšetruje polícia.
Senickí dopravní policajti preverujú okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko pred polnocou, medzi obcami Mikulášov a Bílkove Humence. "Podľa prvotných informácií mal vodič vozidla Škoda Fabia zísť z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu, kde sa s autom prevrátil na bok," opisuje trnavská krajská polícia.
33-ročný vodič podľa polície utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. "Policajti presné príčiny tejto tragickej dopravnej nehody naďalej vyšetrujú," dodáva polícia a vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby boli vždy mimoriadne opatrní.