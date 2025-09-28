Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

V predvolebnej kampani chýbal zjednocujúci prvok pre spoločnosť, uviedol český mediálny analytik

Český odborník na PR a marketing a bývalý politik Jan Zilvar.
Český odborník na PR a marketing a bývalý politik Jan Zilvar. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
TASR

BRATISLAVA/PRAHA - Žiadnej strane sa do svojej predvolebnej kampane nepodarilo dostatočne silno vložiť zjednocujúci prvok pre celú spoločnosť. Pred parlamentnými voľbami v Českej republike (3. - 4. 10.) to uviedol český mediálny analytik Jan Zilvar.

„O krajinu a jej budúcnosť a charakter naozaj ide, no inak, ako sa to objavuje v predvolebných sloganoch,“ upozornil. Zdôraznil v tejto súvislosti zabezpečenie fungovania vnútorných a vonkajších funkcií štátu, predovšetkým jeho bezpečnosti. „Aj preto všetky burcujúce výzvy, smerujúce výlučne k výberu konkrétneho subjektu, skôr rozdelili spoločnosť,“ skonštatoval.

Dlhá a tvrdá predvolebná mediálna kampaň

Mediálnu kampaň pred tohtoročnými voľbami považuje za nezvykle dlhú a hrubú. „V podstate sa to začalo už po predchádzajúcich voľbách v poslaneckej snemovni, ale aj v spoločnosti,“ podotkol. Poukázal na to, že medializované kauzy prispeli k znižujúcej sa dôvere verejnosti k súčasným politikom a tendencii voličov hľadať iné riešenia. „Ani tie však neponúkajú nič nové, skôr je to pokus o návrat bývalých parlamentných strán do parlamentu, maskovaný rôznymi účelovými zoskupeniami,“ upozornil Zilvar. Chaos podľa neho ešte zvyšujú externé faktory, najmä vojna na Ukrajine a rozhodnutia EÚ, presadzujúce tzv. Green Deal. „Ľudia tak majú pocit, že je draho, čo v niektorých segmentoch skutočne aj je, a majú i strach o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich blízkych,“ poznamenal. „Práve preto môžu mať rozhodujúce slovo vo voľbách dva fenomény - strach a peňaženka,“ predpovedal.

Kampaň skôr straší než inšpiruje

Nečaká zároveň, že mediálna kampaň v poslednom týždni môže priniesť zásadný obrat či apel, ktorý bude mať vplyv na pomerne veľkú skupinu nerozhodnutých voličov. „Všetky kampane sa niesli do istej miery v rétorike strašenia namiesto toho, aby ukázali na kladné a perspektívne stránky rozvoja štátu a spoločnosti. Túto šancu premárnili tak koaličné, ako aj opozičné strany,“ odôvodnil mediálny analytik. Za reálnu skôr považuje možnosť, že nedôvera k súčasným politikom a snaha nájsť alternatívu môže viesť k veľkému množstvu prepadnutých hlasov pre strany, ktoré sa do parlamentu napokon nedostanú. „V predchádzajúcich voľbách prepadlo milión hlasov, teraz, vzhľadom k počtu kandidujúcich subjektov, ich môže byť ešte viac,“ dodal.

Za nevyužitú príležitosť v mediálnej predvolebnej kampani považuje Zilvar tému korešpondenčnej voľby. „Politici vôbec verejnosti nevysvetlili, prečo by sme mali mať tento volebný nástroj, aké sú skúsenosti s týmto hlasovaním v zahraničí, aké to má výhody a aké sú riziká,“ skritizoval. Unáhlenosť v spojení s nedostatočným vysvetlením nového nástroja pre voličov sú pre neho dôvodmi, prečo sa stretla korešpondenčná voľba s nižším záujmom, než sa očakávalo.

Vyhrotené postoje politikov neprinášajú riešenia

Český mediálny analytik sa tiež vyjadril k prípadom, keď sa zástupcovia kandidujúcich strán v médiách prezentovali svojím postojom k politickej situácii na Slovensku. Zilvar neverí, že by to malo vplyv na rozhodovanie voličov. „Súčasná politická situácia na Slovensku problémy Českej republiky nevyrieši a platí to aj naopak,“ zdôraznil. Vyhrotené stanoviská politikov v médiách navyše podľa neho ani neprispejú k riešeniu otvorených otázok či odlišných postojov, skôr naštrbujú perspektívu vzájomných vzťahov, ktorých kvalitu považuje za nevyhnutnú. „Pozrite sa na mapu a pochopíte, že naša komunikácia a spolupráca, rovnako ako dobré vzťahy s Poľskom a Maďarskom, jednoducho musia pokračovať,“ dodal.

