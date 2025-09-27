Voľba chýbajúceho ústavného sudcu: Raši vyhlási voľbu kandidátov až keď bude zrejmá politická dohoda

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) vyhlási voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR bezodkladne po tom, ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu. Povedal to s tým, že vyhlasovať voľbu bez konkrétnej zhody považuje za neefektívne. Na Ústavnom súde chýba už dva roky jeden sudca.
„Zodpovednosť za predloženie návrhov na kandidátov za členov ÚS SR a nájdenie zhody na nich nesú politické strany a ďalšie oprávnené inštitúcie. Ako predseda parlamentu však aktívne komunikujem s koaličnými partnermi, aby sme tento stav s chýbajúcim ústavným sudcom čo najskôr vyriešili a zabezpečili plnú funkčnosť Ústavného súdu,“ uviedol Raši v stanovisku, ktoré zaslali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
archívne video
Rokovania v koalícii o vhodnom kandidátovi podľa Rašiho stále prebiehajú „s cieľom nájsť kandidáta, ktorý získa širokú podporu v pléne“. Koaliční predstavitelia opakujú, že miesto sa pre nikoho „nedrží“, hoci opozícia hovorí, že voľba je predmetom politických obchodov. Predseda ÚS Ivan Fiačan situáciu týkajúcu sa nečinnosti parlamentu v súvislosti s vyhlásením voľby pozorne sleduje. „Jeho vystúpenie v národnej rade v danej veci je stále aktuálne,“ uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová. Fiačan už dávnejšie avizoval, že zvažuje v tejto veci vystúpiť v pléne.
Chýba jeden sudca, parlament nevymenoval náhradu
Na Ústavnom súde už dva roky chýba jeden sudca, parlament doposiaľ nedokázal zvoliť kandidátov, z ktorých by hlava štátu vybrala nového ústavného sudcu. Poslanci už volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, no zatiaľ nezískal žiaden z nich potrebný počet hlasov. Voľba nie je ani na programe aktuálnej septembrovej schôdze. Na ÚS je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu.