Úspech finančnej správy: Odhalili veľkú nelegálnu výrobňu cigariet! Zaistený majetok vyčíslili na 1,5 milióna eur

BRATISLAVA – Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v obci Zbrojníky nelegálnu výrobňu cigariet. „Akcia s krycím názvom „BEEF“ bola špecifická tým, že išlo o zásah proti utajovanej nelegálnej rozsiahlej výrobni cigariet, kde je predpoklad zapojenia viacerých osôb z rôznych krajín a s mimoriadne prepracovanými metódami a formami nelegálnej činnosti. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na 3 milióny eur, hodnota zaisteného majetku dosiahla 1,5 milióna eur.
Operácia prebehla v dňoch 21. až 23. septembra 2025. Podieľali sa na nej príslušníci KÚFS s podporou ozbrojených príslušníkov colných úradov. V priemyselných budovách bývalého bitúnku v obci Zbrojníky odhalili dve kompletné nelegálne linky na výrobu cigariet.
Celkovo zaistili tovar v rozsahu 9 kamiónov, naplnených:
-
tabakom a komponentami,
-
dvoma linkami na výrobu cigariet,
-
dvoma linkami na balenie cigariet,
-
rezačkou a sušičkou tabaku,
-
troma agregátmi a kompresormi,
-
704 950 kusov cigariet značiek Marlboro a Rothmans,
-
21 ton tabakovej zmesi.
Technické zariadenia slúžiace na nelegálnu výrobu cigariet sú v hodnote 1,5 milióna eur. Predbežná škoda na spotrebnej dani dosahuje približne 3 milióny eur.
Začaté je trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods.1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 ods.1.
Aj v prípade akcie BEEF, existuje dôvodné podozrenie, že na strane páchateľov stoja bývalí príslušníci ozbrojených a bezpečnostných zložiek, nie len zo SR so znalosťou práce štátnych orgánov. Organizovaná skupina realizovala aktivity súvisiace s trestnou činnosťou vo viacerých krajinách. Hoci išlo o mimoriadne náročné odhaľovanie sofistikovanej trestnej činnosti, nové organizačné nastavenia a postupy KÚFS začínajú prinášať výsledky.
V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 1 do 5 rokov.
„Tento úspešný zásah je dôkazom, že finančná správa je pripravená a schopná efektívne bojovať proti organizovanému zločinu a nelegálnemu obchodu, ktorý poškodzuje nielen štátny rozpočet, ale aj poctivých podnikateľov a zdravie občanov “ uviedol prezident FS Jozef Kiss.