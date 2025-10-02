Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie

Andrea má 52 rokov a pracuje ako predavačka v obchode s oblečením. Je a aj vždy bola aktívna – rada chodí s turistickým oddielom na rôzne výlety, venuje sa malému vnúčikovi a s manželom dosť bicyklujú. Pred pár rokmi začala pri kýchaní alebo smiechu pociťovať malé úniky moču. Myslela si, že ide o náhodu a …
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Konsolidácia poriadne OSEKÁ dávku v nezamestnanosti! Ľudia prídu o STOVKY eur, suma sa zníži o viac ako polovicu
Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!