Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!

LEOPOLDOV – V leopoldovskej väznici vrcholí rozhodovanie o návrhu na podmienečné prepustenie bývalého bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Po dvoch dňoch čítania listinných dôkazov a znaleckých posudkov by mal súd dnes vypočuť záverečné reči a následne oznámiť verdikt.
Čo sa doteraz na pojednávaní udialo
Verejné zasadnutie prebieha v leopoldovskej väznici za prísnych bezpečnostných opatrení.
Počas pondelka a utorka súd čítal listiny a znalecké posudky.
Prokurátorka Monika Brodanská uviedla, že Černákovi bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa.
Obhajoba to odmieta a hovorí o „posúvaní nepravdivých informácií“.
Návrh na prepustenie podalo občianske združenie Reštart – nový život, Černák sám žiadosť podporil.
Bývalý bos podsvetia si odpykáva doživotný trest za viaceré vraždy.
Verejné zasadnutie v priestoroch leopoldovskej väznice sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Počas pondelka (22. 9.) a utorka sa čítali najmä listiny vrátane záverov viacerých znaleckých posudkov. „Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa,“ povedala prokurátorka médiám ešte v pondelok popoludní.
archívne video
Podľa Černákovej obhajoby však toto jej vyjadrenie nezodpovedá vykonanému dokazovaniu. „Považujem to za posúvanie nepravdivých informácií verejnosti,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Ďalší z obhajcov Ján Gereg označil vyjadrenie prokurátorky za neseriózne. „Treba vždy hodnotiť záver znaleckého posudku,“ podčiarkol.
Obhajoba mala podľa prokurátorky záujem poukázať len na pozitíva vyplývajúce zo znaleckých posudkov. „Nechcela si priznať negatíva,“ argumentovala.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší šéf banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.