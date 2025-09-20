Motorkár v Prešove zrazil malé dievča na bicykli: Záchranári ho museli odviezť do nemocnice!

PREŠOV - Desivé chvíle v Prešove. Na frekventovanej ceste došlo k zrážke medzi 54-ročným motorkárom a 9-ročným dievčatkom na bicykli. Dieťa museli po zrážke previezť do nemocnice, motorkárovi robili dychovú skúšku s negatívnym výsledkom.
V sobotu obyvatelia najväčšieho prešovského sídliska Sekčov boli svedkami desivej dopravnej nehody medzi 54-ročným motorkárom a 9-ročným dieťaťom na bicykli. Maloleté dievča malo údajne vojsť na priechod pre chodcov priamo z chodníka, kde ho zrazil motorkár. Po zrážke ostali ako motorka, tak aj malý bicykel v strede križovatky, pričom neďaleko nich ležali motorkár aj s dievčatkom. Informoval o tom portál noviny.sk. "Účastníkmi nehody boli vodič motocykla a 9-ročná maloletá cyklistka. Päťdesiatštyriročný vodič motocykla bol podrobený dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny," uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov Jana Ligdayová.
Dievča po nehode skončilo v opatere záchranárov, následne ho museli previezť do nemocnice. "Operačné stredisko ZZS SR vyslalo jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci k dopravnej nehode. Záchranári po prvotnom ošetrení transportovali maloletú osobu do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove," informoval hovorca OS ZZS SR Richard Bolješik.
Podľa obyvateľov vznikajú v križovatkách často neprehľadné a nebezpečné situácie, z dôvodu nedostatku parkovacích miest, kedy motoristi parkujú aj na chodníkoch, kde by parkovať nemali. "Škoda bola predbežne odhadnutá na 600 eur. Okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania," dodala Ligdayová.