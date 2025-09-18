Koalícia robí po kritike zmeny: Poslanci idú konečne šetriť aj sami na sebe! TAKTO si okresali platy

BRATISLAVA - Reálne aj nominálne platy poslancov Národnej rady SR by mali budúci rok klesnúť. Oznámili to predstavitelia vládnej koalície.
Po kritike, ktorú politici "schytali" za to, že v čase, keď si pre konsolidačné opatrenia bežní ľudia musia stále viac uťahovať opasky, sa poslaneckých a ministerských platov konsolidácia skoro vôbec nedotkne, pristúpila vládna trojka k zmene.
Koalícia dnes oznámila, že platy a paušálne náhrady poslancov budú zmrazené. Spolu so zvýšením zdanenia o 10 percent sa tak v praxi nielenže zastaví ich rast, ale dokonca sa znížia. Ušetriť by sa takto malo zhruba 2 600 eur ročne na jedného poslanca. Dokopy je to tak zhruba 390 000 eur ročne.
Raši pripomenul, že plat poslanca sa odvíja od priemernej mzdy na Slovensku a keďže sa budúci rok očakáva jej rast, dôsledkom by v takom prípade bol aj nárast platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov. „Považujem za mimoriadne dôležité, aby v ťažkých časoch na sebe šetril nielen štát, ale aj samotní politici. A považujem toto vyhlásenie za prejav solidarity nás politikov, poslancov, ktorí sme tu a zastupujeme koalíciu a naše poslanecké kluby, že sa aj nás osobne konsolidácia dotkne,“ zdôraznil.
Predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že očakáva, že túto zmenu podporí 150 poslancov, teda aj opozícia. Poslanci sa chcú takto podieľať na konsolidácii a prejaviť solidaritu.
Pozmeňujúci návrh ku konsolidačnému balíčku chce koalícia predložiť v druhom čítaní budúci týždeň.
O dohode dnes informovali predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s predsedami koaličných poslaneckých klubov Jánom Richterom (Smer-SD), Róbertom Pucim (Hlas-SD) a Romanom Michelkom (SNS).