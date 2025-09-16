Celá Nitra je na nohách: V kraji vo veľkom útočí žltačka, alarmujúci stav bol skontrolovať sám minister!

NITRA - Na infekčnej klinike v nitrianskej nemocnici je to veľmi napäté. Celý zvyšok Slovenska sa pozerá práve na Nitriansky kraj, ktorý práve teraz vo veľkom zápasí s veľkým výskytom žltačky. Práve tam je teraz situácia a najhoršia a vie to aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Šaško sa nachádza v meste, kde celú situáciu so svojím tímom monitoruje. Za Šaškovej účasti sa 16. septembra 2025 na Okresnom úrade v Nitre uskutočnilo koordinačné stretnutie odborníkov k riešeniu situácie v súvislosti s výskytom a šírením vírusovej hepatitídy typu A.
Stretnutie zahŕňa aj hlavnú hygieničku SR Tatianu Červeňovú, regionálnu hygieničku Katarínu Tinákovú. Prítomná je tiež hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová, zástupcovia Fakultnej nemocnice Nitra, okresného úradu v Nitre, Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR, ambulantného sektora a ministerstva zdravotníctva.
Ide o okresy Komárno, Levice a Nové Zámky
"V Nitrianskom kraji zaznamenávame zvýšený výskyt hepatitídy typu A predovšetkým v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Regionálni hygienici prijímajú opatrenia na úrovni okresov okamžite po nahlásení ochorenia, denne monitorujú situáciu a vykonávajú kontrolu plnenia týchto opatrení vo svojich regiónoch," povedala na stretnutí Tináková.
Ministerstvo teraz na dennej báze v súčinnosti s odborníkmi monitoruje celú situáciu a je v prípade potreby pripravené prijať potrebné kroky, ktoré prispejú zastaveniu šírenia vírusovej hepatitídy A.
Prevencia voči ochoreniu je už roky jasná. Dôležité je pred každým jedlom a tiež po použití toalety absolvovať hygienu rúk mydlom pod prúdom tečúcej teplej vody. Odborníci sa zhodli, že aj ďalšia forma prevencie je veľmi dôležitá. "Očkovanie proti hepatitíde typu A je dobrovoľné, kým nie je nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Vykonáva sa v dvojdávkovej schéme a momentálne máme dostatok očkovacích dávok pre zvládnutie tejto situácie v Nitrianskom kraj,“ uviedla Prokopová.