Nočná TRAGÉDIA na juhu Slovenska! Syn objavil v izbe mŕtveho otca (†82), mal strelné poranenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Getty Images)
VRAKÚŇ - Polícia na juhu Slovenska rieši hrozivý prípad, ktorý sa odohral v obci Vrakúň neďaleko Dunajskej Stredy. Podľa dostupných informácií bol v piatok krátko po polnoci nájdený mŕtvy 82-ročný muž vo svojom rodinnom dome. Telo objavil jeho syn, ktorý okamžite kontaktoval políciu.
O prípade informujú tvnoviny.sk. Syn mal násť mŕtveho otca v izbe rodinného domu. Zosnulý mal na tele viditeľné strelné poranenie v oblasti brucha. Vyšetrovatelia na mieste činu údajne našli neďaleko tela upravenú vzduchovku vybavenú tlmičom.
Prípad budeme aktualizovať.