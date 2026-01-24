Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Rekordér na záchode dostal padáka: Inžinier v práci trónil celé hodiny, od firmy žiadal tučné odškodné

ŤIANG-SU - Inžinier vo východočínskej provincii dostal okamžitú výpoveď po tom, čo v práci trávil neprimerane dlhý čas na toalete. Hoci sa zamestnanec bránil vážnymi zdravotnými problémami a firmu žaloval, súd rozhodol v jeho neprospech. Najextrémnejší prípad zaznamenali, keď zamestnanec zostal na toalete nepretržite štyri hodiny.

Zamestnávateľ v provincii Ťiang-su ukončil pracovný pomer s inžinierom menom Li po tom, čo analýza dochádzky a kamerové záznamy odhalili nezvyčajné správanie. Podľa denníka South China Morning Post si muž počas jedného mesiaca (apríl až máj 2024) urobil spolu 14 prestávok, ktoré trvali viac ako hodinu.

Podozrenie vedenia vzniklo v momente, keď sa inžinier stal pre kolegov a nadriadených nedosiahnuteľným. Li zastával pozíciu, ktorá si vyžadovala neustálu dostupnosť a reakcie na pracovné úlohy cez firemnú aplikáciu. Keďže opakovane neodpovedal, firma preverila záznamy, ktoré potvrdili jeho dlhé pobyty mimo pracovného stola.

Argumenty o hemoroidoch na súde neuspeli

Prepustený inžinier, ktorý vo firme pôsobil od roku 2010, sa s výpoveďou nezmieril a podal žalobu za nezákonné ukončenie pracovnej zmluvy. Žiadal odškodné vo približne 41-tisíc eur. Na svoju obhajobu predložil záznamy o kúpe liekov na hemoroidy a doklady o hospitalizácii a operácii.

Súd však po dvoch pojednávaniach dospel k záveru, že výpoveď bola oprávnená. Lekárske správy totiž nepokrývali obdobie, kedy k incidentom dochádzalo, a Li vopred nepožiadal o PN ani neinformoval zamestnávateľa o svojich obmedzeniach, čo mu ukladala zmluva. Čas strávený na toalete podľa rozsudku „výrazne prevyšoval bežné fyzické potreby“.

Hoci súd uznal právo firmy na výpoveď, nakoniec sprostredkoval dohodu medzi oboma stranami. Vzhľadom na to, že Li pracoval vo firme dlhé roky a po incidente mal problém nájsť si nové zamestnanie, spoločnosť mu súhlasila vyplatiť príspevok vo výške cca 3 800 eur.

Tento incident nie je v Číne ojedinelý. Podobné spory o dĺžku toaletných prestávok sa v krajine objavujú pravidelne, pričom niektoré spoločnosti v snahe zvýšiť efektivitu inštalujú do kabínok digitálne časovače.

Ďalšie zo Zoznamu