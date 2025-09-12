Diaľnicu D1 úplne uzatvoria už o pár hodín! Dopravné peklo? MAPA obchádzkovej trasy

BRATISLAVA – Vodiči smerujúci z Bratislavy do Trnavy musia byť počas predĺženého víkendu mimoriadne pozorní. Krajský dopravný inšpektorát upozorňuje na úplnú uzávierku diaľnice D1 v úseku Zlaté piesky – Senec. Obchádzka povedie po štátnej ceste I/61.
Podľa informácií polície začne uzávierka v piatok 12. septembra 2025 o 20.00 hod. Práce by mali trvať do pondelka 15. septembra. O presnom ukončení uzávierky a opätovnom otvorení diaľnice budú vodiči včas informovaní.
Všetky vozidlá budú presmerované na obchádzkovú trasu po štátnej ceste I/61. Tá povedie od križovatky Zlaté piesky smerom na Senec. Polícia odporúča vodičom vyraziť s dostatočnou časovou rezervou a pripraviť sa na možné kolóny. Doprava v dotknutých úsekoch bude riadená dočasným dopravným značením a hliadkami polície. Krajský dopravný inšpektorát vyzýva vodičov, aby zvýšili opatrnosť, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a riadili sa pokynmi policajtov.