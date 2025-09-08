Tragédiu na východe neprežil vodič autobusu Igor: Smútia stovky cestujúcich... Emotívne odkazy do neba!

DRIENOVEC - Tento týždeň sa začal veľkým nešťastím. Na východe Slovenska došlo k zrážke autobusu s kamiónom. Nehoda si vyžiadala viac ako 30 zranených, na mieste zasahoval aj vrtuľník. Ten odvážal vodiča autobusu, ktorý neskôr, žiaľ, zraneniam v nemocnici podľahol. Obeťou je vodič Igor, ktorý pravidelne jazdil na medzimestskej linke. Smútia za ním stovky cestujúcich.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Nehoda si doposiaľ vyžiadala jednu obeť, ktorou bol vodič autobusu, a viac ako 30 zranených.
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a vyše 30 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
Vodič autobusu neprežil, emotívne odkazy do neba
Pri nehode prišiel o život vodič autobusu Igor, ktorý pravidelne jazdil na medzimestskej linke. "Venujme, prosím, tichú spomienku pánovi vodičovi Igorovi, ktorý nás dnes tragicky opustil. Pán Igor nás dlhé roky spoľahlivo vozil na linke Dobšiná – Moldava – Košice. Nech odpočíva v pokoji a nech mu večné svetlo vždy svieti na cestách tam hore," napísal v miestnej skupine na sociálnej sieti jeden z jeho cestujúcich.
Pod príspevkom sa zhromaždilo množstvo súcitných komentárov vyjadrujúcich úprimnú sústrasť. Za vodičom smútia stovky ľudí a jeho pravidelných cestujúcich. "Vozil ma každé ráno do školy trasou Dobšiná – Rožňava, úprimnú sústrasť pozostalým," spomína jeho cestujúci Patrik. "Bol veľmi milý človek," píše Eva. "Je mi to veľmi ľúto. Dobrý, ochotný a slušný človek. Mal si sa ešte tešiť zo života a z krásnej rodinky. Úprimnú sústrasť," odkázala Mária.
"Šofér z povolania je veľmi náročná, zodpovedná práca a dôležitá práca. Nie vždy si to ľudia uvedomujú. Úprimnú sústrasť," znie odkaz Slovenky. "Úprimnú sústrasť, kolega. No, bohužiaľ, naše povolanie vodiča je, že si jednou nohou v base a druhou v hrobe," napísal Tomáš. "Uprimnú sústrasť celej rodine, dávaj tam na nás z hora pozor, kolega náš," odkázal zase Peter.
"Veľmi smutné, že si to odniesol nevinný. Verím, že v poslednom momente urobil všetko preto, aby si zvyšných 30 ľudí z autobusu mohlo povedať, že sa dnes druhý raz narodili," uviedol iný v komentári.
UNLP aktivovala traumatologický plán
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou pri Drienovci v okrese Košice-okolie aktivovala traumatologický plán. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. "Do UNLP priviezli z miesta nehody spolu 21 zranených, z nich dvaja utrpeli veľmi vážne zranenia. Jeden pacient po prevoze vrtuľníkom napriek profesionálnemu prístupu našich zdravotníkov, žiaľ, zomrel. Štyria pacienti utrpeli stredne ťažké poranenia. Ostatných pacientov s ľahkými zraneniami priviezol na naše urgentné príjmy evakuačný autobus," spresnila.
Zdravotníci nemocnice v košickej Šaci zas po nehode vyšetrili na urgentnom príjme päť dospelých pacientov s rôznymi typmi poranení vrátane poranení horných končatín, hlavy a povrchových odrenín. "Všetkým pacientom bola okamžite poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. V súčasnosti prebiehajú komplexné vyšetrenia, monitorujeme zdravotný stav pacientov a zabezpečujeme potrebné terapeutické postupy. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili ich stabilizáciu a čo najrýchlejšie zotavenie," uviedla manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková.
Do nemocnice v Rožňave boli napokon privezení dvaja pacienti, a to so stredne ťažkými zraneniami. "Momentálne je ich zdravotný stav stabilizovaný. Jeden z pacientov zostáva hospitalizovaný v nemocnici, druhý pacient bude prevezený na špecializované pracovisko," povedala Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK.