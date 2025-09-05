Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku

BRATISLAVA – Vyšli s farbou von. Koalícia sa pohráva s myšlienkou zrušenia viacerých dní pracovného pokoja. Táto zmena by mohla byť súčasťou balíčka konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližšom čase.
O tom, že koalícia plánuje zrušiť voľno počas ďalších štátnych sviatkov informovalo pred zhruba dvomi týždňa opozičné Progresívne Slovensko. „To málo, čo preniklo z prostredia koalície je, že vláda sa chystá zrušiť ďalšie, možno až štyri štátne sviatky,“ uviedol vtedy poslanec Štefan Kišš.
To, že vláda Roberta Fica sa skutočne zaoberá myšlienkou ďalšieho rušenia dní pracovného voľna teraz potvrdil koaličný poslanec Richard Glück (Smer-SSD) v relácii Král na ťahu na TA3. „Ale len na jeden rok,“ uviedol. Reagoval tak na poznámku Štefana Kišša, že vláda chce rušiť tri či štyri štátne sviatky. Podľa našich informácii sa dokonca v koalícii zvažuje aj zrušenie pracovného pokojna počas Veľkonočného pondelka.
Niektoré sviatky sú proti takémuto rušeniu "chránené" Vatikánskou zmluvou. Ak tieto vylúčime, pripadajú do úvahy už len štyri sviatky: Sviatok práce 1. mája, Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája, výročie SNP 29. augusta a Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra.
Prvým na „odstrel“ by mohol byť práve 17. november. Koalícia sa už v júni dohodla, že ho z dní pracovného voľna vyškrtne. "Nikto nechce zrušiť štátny sviatok. Nech to zostane štátny sviatok, len to nebude deň voľna. To znamená, že by si ho štát mal razantným spôsobom pripomínať,“ vyhlásil vtedy premiér Robert Fico. Zmena však zatiaľ oficiálne schválená nebola, zatiaľ to teda oficiálne vyzerá tak, že by sme si mali v novembri užiť predĺžený víkend, 17. november totiž tento rok pripadá na pondelok. To sa však môže rýchlo zmeniť, ak by parlament stihol takúto zmenu schváliť.
Vláda už v minulosti zrušila voľno na Deň Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra. Minister financií Ladislav Kamenický ešte v roku 2023 argumentoval pri rušení voľna 1. septembra tým, že štátny sviatok, ktorý sa stane pracovným dňom, dokáže do rozpočtu priniesť 130 miliónov eur.
