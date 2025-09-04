Šutaj Eštok otvorene: Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie

BRATISLAVA - Je potrebné prehodnotiť európske smerovanie. Uviedol to šéf Hlasu-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti. V súvislosti so slávnostnou vojenskou prehliadkou v Pekingu skonštatoval, že medzinárodný poriadok, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, sa mení. Svet podľa neho vstúpil do novej éry, v ktorej krajiny ako Čína, India či ďalšie veľké ekonomiky presadzujú svoje záujmy a posilňujú svoju pozíciu.
„Európa namiesto toho, aby túto realitu pochopila a snažila sa z nej vyťažiť maximum pre svojich občanov, robí pravý opak. Namiesto budovania silnej a sebavedomej Únie prostredníctvom pragmatických riešení prijíma stále nové, politicky motivované regulácie a zákazy,“ doplnil Šutaj Eštok. Výsledkom je podľa neho slabšia ekonomika, vyššie ceny, strata konkurencieschopnosti a postupné znižovanie životnej úrovne Európanov.
Pre Slovensko neexistuje iná alternatíva
Zároveň uviedol, že pre Slovensko neexistuje iná alternatíva ako EÚ a NATO. „Sme krajinou s najviac otvorenou ekonomikou a malou armádou. No zároveň nemôžeme mlčať, keď vidíme, že sa Európa uberá cestou sebapoškodzovania. Chceme silnú, sebavedomú a konkurencieschopnú Európu. No pokiaľ si európski lídri budú ďalej zakrývať oči pred realitou, pchať hlavy do piesku a predstierať, že sa nič nedeje, celému kontinentu hrozí vážny problém,“ napísal.
Európa má mať vo svete podľa Šutaja Eštoka váhu a rešpekt, na čo však potrebuje zásadnú zmenu kurzu. „Potrebujeme prehodnotenie európskeho smerovania. Európa potrebuje návrat k zdravému rozumu. Musí opustiť ideologické obmedzenia, ktoré ju priviedli do slepej uličky, a začať robiť pragmatickú politiku,“ dodal s tým, že Európa musí nájsť odvahu na zmenu, aby sa mohla vrátiť na pozíciu globálnej sily. Inak jej miesto podľa neho prevezmú iní hráči.
V čínskom hlavnom meste Peking sa v stredu (3. 9.) o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ) začala slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Na slávnosti hosťovanej čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom boli prítomní ruský prezident Vladimir Putin, severokórejský vodca Kim Čong-un, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prezident Iránu Masúd Pezeškiján alebo prezident Srbska Aleksandar Vučič. Jediným vrcholovým zástupcom členských štátov EÚ a NATO na oslavách bol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).