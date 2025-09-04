Ústav pamäti národa hromží pre rozhodnutie Úradu vlády: Kritika ocenenia pre Banáša! Kompetentným posielajú odkaz

BRATISLAVA – Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) odovzdal začiatkom týždňa štátnu cenu Alexandra Dubčeka trojici laureátov, medzi ktorými vzbudil pozornosť Jozef Banáš. Tento výber sa totiž nestretol s porozumením v Ústave pamäti národa. Tí tvrdili, že informáciu prijali s poľutovaním a pripomenuli, že Jozef Banáš podľa zachovanej dokumentácie v správe Ústavu pamäti národa a Archívu bezpečnostných zložiek v Prahe viac ako dvanásť rokov pôsobil ako tajný spolupracovník Štátnej bezpečnosti.
„V závere 80. rokov 20. storočia dokonca súčasne ako spolupracovník kontrarozviedky s krycím menom LOTOS a rozviedky s krycím menom BUENO. V jednom z podzväzkov agentúrneho zväzku sa podľa záznamov pred skartáciou v roku 1989 nachádzalo viac ako 901 strán vlastnoručných správ tajného spolupracovníka a agentúrnych záznamov vypracovaných príslušníkmi ŠtB po stretnutí s ním,“ uviedol ústav.
Ocenenie osôb, ktoré sa čo i len malou mierou podieľali na sledovaní ľudí v období neslobody, je podľa ich slov relativizovaním zločinov nedemokratických režimov a dehonestáciou ich obetí. „Ústav pamäti národa apeluje na Úrad vlády Slovenskej republiky a Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky, aby v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych cien dôsledne dbali aj na pôsobenie laureátov v období neslobody rokov 1939 až 1989,“ uviedli.
V tejto súvislosti oceňujú dlhoročnú profesionálnu spoluprácu s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky v procese posudzovania návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní.
Aj s finančnou odmenou
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si v pondelok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR prevzali z rúk premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky. Banáš si prevzal ocenenie za rozvoj literárnej tvorby a významný celospoločenský prínos.
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno udeliť za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku. Udeľuje sa od roku 2018. S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.