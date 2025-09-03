Blanár rokoval v Slovinsku o TOMTO s egyptským i macedónskym ministrom zahraničia

BRATISLAVA/BLED - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) rokoval v utorok (2. 9.) v rámci Bledského strategického fóra v Slovinsku so svojím egyptským i macedónskym kolegom. Témami boli situácia v Pásme Gazy či obchodná spolupráca medzi krajinami. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Stav v Gaze je kritický, humanitárna situácia je katastrofálna a neudržateľná, ako potvrdzujú humanitárne organizácie a tiež samotná Organizácia Spojených národov. Slovenská republika vyslala ešte minulý týždeň ďalší balík humanitárnej pomoci a naďalej aktívne hľadáme spolu s našimi partnermi čo možno najskorší termín jej doručenia priamo na územie Gazy,“ uviedol Blanár k diskusii s egyptským ministrom Badrom Abdelattym.
Dialóg medzi krajinami smeruje podľa rezortu zahraničia k novej etape. Šéfovia diplomacií plánujú zorganizovať i vzájomné oficiálne návštevy. „Zhodli sme sa, že potrebujeme podporiť podnikateľov, investície a rovnako zintenzívniť turizmus na oboch stranách,“ dodal Blanár.
Hospodárske aktivity boli témou aj na stretnutí s ministrom zahraničných vecí a zahraničného obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunskim. Krajina podľa Blanára predstavuje nové možnosti pre slovenských exportérov. „Diskutovali sme preto o zorganizovaní obchodného fóra a ďalších aktivitách, ako zintenzívniť podporu pre spoločnosti z oboch krajín,“ priblížil minister.