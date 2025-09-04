Podvodníci s legendou o výbere peňazí z banky to naďalej skúšajú: Polícia varuje pred novou taktikou

BRATISLAVA - Podvodné telefonáty s legendou o policajtovi, ktorý kontaktuje majiteľa účtu v prípade údajnej bankovej pôžičky, naďalej pokračujú. Na základe pretrvávajúcich skúseností na území Bratislavského kraja to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Upozornila zároveň na zmenu miesta, kde má údajne prísť k výberu finančnej hotovosti.
"Podvodníci si pôžičku už nevyberajú v Žiline, ale v Prešove. Legendy, ktoré podvodníci pri svojich telefonátoch využívajú, sú aj naďalej rovnaké, menia len mená a priezviská policajtov, pracovníkov NBS a banky," upozornila Šimková.
Opätovne upozornila, že policajti nikdy neposielajú svoj služobný preukaz, nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani nenútia inštalovať aplikáciu do mobilu. V prípade podozrivých telefonických žiadostí neznámych osôb odporúčala takéto volania ukončiť a kontaktovať políciu.