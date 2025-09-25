Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Šokujúca prognóza NBS: Slovensko príde o tisíce pracovných miest, rast ekonomiky takmer zastane!

Peter Kažimír
Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Pavel Neubaue)
TASR

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,8 %, v budúcom roku ešte spomalí na 0,5 %. Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej jesennej predikcii, ktorú vo štvrtok predstavil jej guvernér Peter Kažimír. V predchádzajúcej júnovej prognóze centrálna banka očakávala ešte hospodársky rast na úrovni 1,2 % a 1,6 %. Dôvody spomalenia ekonomiky sú podľa Kažimíra dva, a to zlé vonkajšie prostredie a nevyhnutná konsolidácia verejných financií.

„Nemáme žiadne dobré správy. Odhadujeme, že rast ekonomiky v tomto roku sa bude pohybovať niekde na úrovni pod jedným percentom. Ak by ste si spomenuli na naše predchádzajúce predikcie, tak na tento rok sme kedysi v minulosti rátali dokonca s rastom trikrát väčším, niekde k trom percentám, výsledok bude zrejme niekde pod 1 %. Budúci rok to bude zrejme ešte horšie, predpokladáme, že rast ekonomiky dosiahne úroveň okolo pol percenta,“ priblížil Kažimír.

Očakávania v oblasti inflácie sú podľa neho zmiešané. V tomto roku by mala dosiahnuť 4,2 % a v budúcom sa spomalí na 3,6 %. Na jednej strane by malo dôjsť k poklesu inflácie, keď vyprší efekt navýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH). Smerom nahor budú zase vplývať ceny energií a ukončenie dotačného programu v plnej výške.

Horší vývoj očakáva aj na trhu práce

„Inflácia by mohla byť niekde na úrovni medzi troma, štyrmi percentami, ale nižšia ako v tomto roku. Z dôvodu týchto čísel rastu inflácie predpokladáme, že rast reálnych miezd bude niekde okolo nuly alebo mierne v pozitívnom pásme,“ avizoval guvernér. Horší vývoj očakáva NBS aj na trhu práce, ktorý sa podľa neho vyznačoval dlhodobo veľkou odolnosťou a bol spoľahlivou oporou slovenskej ekonomiky. Centrálna banka aktuálna predpokladá, že v prognózovanom období príde Slovensko asi o 30.000 pracovných miest.

Kažimír upozornil, že to podstatné sa odohráva za hranicami a atmosféra vo svete nepraje ekonomickému rastu. „Žijeme v období obchodných vojen, reálnych vojen, obrovského geopolitického napätia, politického napätia v Európe, vo svete, ale aj u nás doma. A to všetko ide proti záujmom akejkoľvek ekonomiky na svete,“ vysvetlil.

V tejto situácii prichádzajú na Slovensku aj opatrenia na ozdravovanie verejných financií. Guvernér zdôraznil, že konsolidácia je nevyhnutná. „Ale v podmienkach, v ktorých momentálne prebieha, ten dopad na ekonomiku je v podstate dvojnásobný. Preto tak slabý, chudokrvný ekonomický rast, preto opätovné možno problémy na trhu práce, preto menší rast reálnych miezd,“ doplnil.

