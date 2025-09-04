Veľké pátranie po 18-ročnej Daniele: Odišla na autobus, v škole sa však už neukázala! Srdcervúca prosba matky

MALINOVO – Ráno odišla na autobus do školy, tam však nedorazila a nikto nevie, kde sa teraz nachádza. Zúfalá rodina hľadá nezvestnú 18-ročnú Danielu. Do pátrania sa zapojil aj Pohotovostný pátrací tím.
„Prosím, vráť sa domov,“ napísala matka nezvestného dievčaťa v stredu podvečer na sociálnej sieti. Ako uviedla, jej 18-ročná dcéra Daniela bola v stredu ráno okolo 6:50 na zastávke v Malinove, kde mala nastúpiť na autobus číslo 710 do Ivanky, kde chodí do školy. V škole však vôbec nebola a mobil má vypnutý. „Prosím, pomôžte nám nájsť našu dcéru,“ prosí mama Lucia. V prípade, že máte nejaké informácie, môžete zavolať na číslo 0944 188 267 alebo políciu na číslo 158.
Po dievčati už pátra aj Pohotovostný pátrací tím. Upozornili, že Daniela má 65 kilogramov, nosí dioptrické okuliare a má zvláštne znamenia na ľavej ruke - viditeľné jazvy po seba poškodzovaní. Oblečené mala biele tepláky, biely sveter, biele tenisky a čierny ruksak neznámej značky.
„Ak ste osobu videli alebo máte informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, kontaktujte políciu 158 a Pohotovostný pátrací tím 0940 555 959. Majte vždy aktuálny prehľad o nezvestných osobách, stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu PATRO pre Android a iOS,“ odkázali.