PS chce zvýšiť transparentnosť financovania volebnej kampane

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS navrhuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti financovania volebnej kampane. Chce okrem iného sprísniť pravidlá v prípadoch, keď politická strana financuje kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy z pôžičky. Vyplýva to z noviel zákona o politických stranách a hnutiach a zákona o volebnej kampani, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Zuzana Mesterová a Martin Dubéci (obaja PS).
„V súčasnosti právna úprava upravujúca financovanie volebných kampaní obsahuje kontrolné mechanizmy, avšak prax ukazuje viaceré nedostatky, ktoré znižujú účinnosť jednotlivých opatrení. Medzi najčastejšie identifikované problémy patria nedostatočná vymožiteľnosť pravidiel, obchádzanie limitov prostredníctvom tretích strán, neprehľadnosť tokov finančných prostriedkov, ako aj obmedzený prístup verejnosti k úplným a včasným informáciám o financovaní kampaní,“ skonštatovali predkladatelia.
Navrhli tiež, aby strany nemohli použiť príspevok zo štátneho rozpočtu na splatenie pôžičky
Návrhom preto chcú okrem iného zaviesť opatrenie, podľa ktorého by strana nesmela financie z pôžičky darovať na volebnú kampaň kandidáta na prezidenta alebo nezávislého kandidáta do orgánov územnej samosprávy, pokiaľ by zmluva o pôžičke nebola riadne a včas zverejnená. „Zároveň sa navrhuje zmena výšky pokuty pre politickú stranu, ak nezverejní zmluvu o pôžičke riadne a včas, a to na 30 percent zo sumy prijatej pôžičky,“ doplnili.
Poslanci tiež navrhli, aby strany nemohli použiť príspevok zo štátneho rozpočtu na splatenie pôžičky, z ktorej peniaze sa použili na financovanie kampane na prezidenta alebo nezávislého kandidáta vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Chcú zároveň presadiť, aby kandidáti v prípade, ak by dostali peniaze od politickej strany, museli zverejniť informáciu o pôvode daných zdrojov. Navrhli tiež mechanizmus, podľa ktorého by sa stranám, ktoré opakovane porušujú alebo obchádzajú pravidlá transparentného vedenia financovania volebnej kampane, krátil štátny príspevok.