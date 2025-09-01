Verejné financie drží nad vodou priemysel, uviedol Klub 500

BRATISLAVA - Bez priemyslu by slovenské štátne financie stáli na veľmi vratkých nohách. Najnovšie údaje z databázy FinStatu o hospodárskych výsledkoch firiem za rok 2024 potvrdzujú, že práve tento sektor je kostrou ekonomiky a najväčším prispievateľom do verejných financií. Uviedol to Klub 500 vo štvrtom vydaní svojho analytického prehľadu Kompas500.
„V roku 2024 sa priemysel podieľal na splatnej dani z príjmu až 40,2 %, čo je suverénne najvyšší podiel spomedzi všetkých odvetví. Druhý najväčší prispievateľ, teda veľkoobchod, maloobchod, doprava a služby spojené s ubytovaním a stravovaním, dosiahol 23,4 %, teda takmer o polovicu menej. Zvyšné odvetvia odvádzajú do štátneho rozpočtu už len jednociferné podiely,“ spresnil Klub 500.
Detailnejší pohľad na samotný priemysel podľa prehľadu odkrýva, že absolútnym ťahúňom sú veľké podniky. Hoci tvoria iba 1,2 % zo všetkých priemyselných spoločností, nesú na svojich pleciach až 74,8 % celkovej splatnej dane z príjmu. Stredne veľké podniky odvádzajú 13 %, malé 6,4 % a mikrofirmy len 4,1 %.
„Posolstvo za týmito číslami je jasné - bez silného a konkurencieschopného priemyslu by štát prišiel o kľúčový zdroj príjmov. Ak chce vláda zabezpečiť stabilné financovanie verejných služieb, musí vytvárať politiky, ktoré veľké priemyselné podniky podporia, nie oslabia. Práve ony nesú najväčšiu časť bremena a zaslúžia si stabilné, predvídateľné a férové podnikateľské prostredie a podmienky,“ dodal Klub 500.