Škandál na školách: Čachre s dochádzkou, chýbajúce učebnice aj nebezpečné dielne! Drucker zakročil

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR dostalo od Štátnej školskej inšpekcie návrhy na vyradenie šiestich škôl dvoch zriaďovateľov zo siete škôl a školských zariadení. Dôvodom je systematické a opakované porušovanie zákonov na úkor kvality vzdelávania žiakov. Na základe týchto zistení podal rezort školstva minulý týždeň v oboch prípadoch podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Ide o Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku a päť súkromných základných škôl (ZŠ), ktorých zriaďovateľom je Kreatívne centrum. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.
„Na Slovensku nie je a nebude miesto pre školy a ich zriaďovateľov, ktorí podvádzajú, v istom spôsobe zarábajú aj na verejných financiách, ale predovšetkým, ktorí nedokážu poskytnúť alebo nechcú, alebo podvodom neposkytujú vzdelávanie pre našich žiakov,“ uviedol minister.
Za najzávažnejší problém v Súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku považuje absolútne neprimerane nízku odbornosť výučby. V predmetoch ako informatika, matematika, občianska náuka bola podľa neho odbornosť na úrovni nula percent, pričom zákon vyžaduje minimálnu úroveň 70 percent. Počas kontroly súkromných ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Kreatívne centrum, inšpekcia zistila napríklad to, že 22 pedagógov malo vyučovať naraz v troch krajoch, čo je v praxi nereálne.
Minister priblížil, že v Súkromnej spojenej škole Biela voda ide o 55 porušení zákona. Vyučovanie podľa neho neprebiehalo podľa štátnych vzdelávacích programov, rozvrhy boli nereálne a žiaci z rôznych odborov boli spájaní dokopy. Za závažný problém považuje aj skutočnosť, že deti sa reálne nevzdelávali. Priemerná dochádzka žiakov podľa neho dosahovala 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80 percent.
Inšpekcia tiež zistila, že údaje o dochádzke boli nahadzované dodatočne. V škole podľa ministra chýbali aj odborné učebne, dielne boli nevyhovujúce a nebezpečné. Škola navyše zadávala nepravdivé údaje do rezortného informačného systému, dlhodobo evidovala v rámci riadnej dochádzky aj záškolákov a prijímala žiakov, ktorí nespĺňali podmienky prijatia.
V súkromných školách, ktorých zriaďovateľom je Kreatívne centrum, inšpekcia zistila, že viac ako tri štvrtiny žiakov sa vzdelávali dištančne, a to absolútne v rozpore so zákonom. Počas vzdelávania sa podľa ministra v triedach nachádzala približne len jedna tretina žiakov, pedagogická dokumentácia bola vedená spätne a rovnako spätne boli dopĺňané údaje o dochádzke. Riaditelia dvoch týchto škôl zároveň podľa neho ani nesplnili podmienky a predpoklady na výkon riadiacej funkcie. Dodal, že organizácia vyučovania bola absolútne v rozpore so zákonom a vzdelávanie sa vykonávalo v priestoroch, ktoré neboli súčasťou schválených školských zariadení škôl v rámci siete škôl.