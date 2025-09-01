Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvárajú: Do lavíc prvýkrát zasadne 62-tisíc prváčikov

BRATISLAVA - Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok opäť otvárajú. Školský rok 2025/2026 sa začína pre vyše 530.000 žiakov základných škôl a vyše 220.000 stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadne okolo 62.400 prváčikov. Uviedli to z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
V novom školskom roku prechádza od septembra približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program, zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Naďalej platí zákaz používania mobilných telefónov pre mladších žiakov. Novinkami sú opätovné zavedenie polročných prázdnin či zmeny v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová potvrdila, že polícia počas prvých školských dní dohliada na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na priechodoch pre chodcov. Žiada vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách.