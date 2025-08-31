Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Policajný záťah v Trenčianskom kraji: Strešní klampiari z cudziny oberali seniorov o tisíce eur, prišlo OBVINENIE!

V Trenčianskom kraji úradovala polícia pre podvodníkov, ktorí opravovali strechy. Zobraziť galériu (2)
V Trenčianskom kraji úradovala polícia pre podvodníkov, ktorí opravovali strechy. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/Lukáš Grinaj)
TRENČÍN - Polícia bola dlhšiu dobu na stope štyrom cudzincom, ktorí sa prezentovali ako klampiari. Tí sa zameriavali na opravy striech starších rodinných domov. Táto skupina operovala v Trenčianskom kraji v niekoľkých obciach. Nič netušiacim (zväčša) seniorom najskôr ponúkli istú sumu na opravu strechy, no tá po čase bez predchádzajúceho súhlasu rástla o tisíce eur nahor. Orgány zákona skupinu nakoniec vypátrala.

Polícia o prípade štyroch občanov z cudzej a bližšie nešpecifikovanej krajiny informovala na sociálnej sieti. Podvodníci sa zameriavali hlavne na seniorov, ktorým núkali výmenu striech a odkvapových žľabov.

Služby vykonávali takmer rok

"Obvinení, vystupujúci ako klampiari, v období od 22. apríla 2024 do 26. februára 2025 v piatich obciach, konkrétne v obci Mníchova Lehota, Adamovské Kochanovce, Trenčianske Stankovce, Nedašovce a v chatovej oblasti na Zelenej vode, oslovili piatich poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapového systému," uviedla prípad polícia.

V dvoch prípadoch vstúpili títo ľudia na pozemok bez predchádzajúceho súhlasu jeho majiteľa a začali s výmenou odkvapového žľabu. "V ďalších troch prípadoch nakoniec súhlasili poškodení s výmenou, avšak suma na ktorej sa dohodli, bola vo všetkých prípadoch nakoniec oveľa vyššia," priblížili orgány zákona.

Zákazníkov balamutili rečami o dlhovekosti plechu

Prípady však spájala jedna vec - všetkým poškodeným tvrdili, že plech im vydrží 20 rokov a že je kvalitný a prácu spravia lacno a dobre, čo sa, ako sa ukázalo, nezakladalo na pravde. "Páchatelia poškodených uviedli do omylu v kvalite materiálu, v prevedení prác ako aj v cene práce, čím sa na ich škodu obohatili a svojím konaním im spôsobili celkovú škodu vo výške 41 630 eur a skutku sa dopustili na chránených osobách – osobách vyššieho veku," podrobne popísala polícia.

Policajti z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne sa uvedeným prípadom intenzívne zaoberali, pričom boli vykonané všetky procesné úkony, s cieľom objasnenia uvedeného skutku a k vypátraniu páchateľov. 

 

Štyria páchatelia z cudzej krajiny, posedieť si môžu až osem rokov

Vyšetrovateľ neskôr skupinu mužov identifikoval ako občanov vo veku 27, 30, 31 a 32 rokov. Išlo o občanov cudzej štátnej príslušnosti a vznesené im bolo obvinenie vo veci pokračovacieho zločinu podvodu, ktorý bol spáchaný formou spolupáchateľstva.

"Všetci štyria páchatelia boli v zmysle zákona obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov boli umiestnení do cely policajného zaistenia," popísala polícia v statuse. Na obvinených bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. "V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov," uzavreli.

Policajný záťah v Trenčianskom
Ďalšie zo Zoznamu