Nový školský rok sa začína: Polovica základných škôl sa bude učiť po novom

BRATISLAVA - S novým školským rokom začne približne polovica slovenských základných škôl (ZŠ) učiť po novom, zapoja sa do kurikulárnej reformy. V rozhovore pre TASR to priblížil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že spätné väzby od škôl či učiteľov na nový štátny vzdelávací program sú veľmi pozitívne. Od školského roka 2026/2027 sa má zaviesť na všetkých ZŠ na Slovensku.
„Z predchádzajúcich dvoch rokov vidíme, že to má naozaj veľmi pozitívny vplyv na to, čo deti ovládajú, akým spôsobom pristupujú k vzdelávaniu,“ uviedol minister. Pripomenul, že podporu pri zavádzaní kurikulárnej reformy školám poskytujú regionálne centrá podpory učiteľov, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ale aj samotné školy, ktoré už reformou prešli. Zároveň podotkol, že pri takýchto rozsiahlych zmenách sa objavia otázky, na ktoré sa snažia reagovať a dochádza v priebehu procesu k úpravám.
Potrebné bude podľa neho vysporiadať sa s takzvanými malotriedkami, teda neplnoorganizovanými školami. „Podľa starého systému je rozdelený prvý stupeň na prvé štyri ročníky. Potom druhý stupeň od piateho do deviateho ročníka. Podľa nového štátneho vzdelávacieho programu je prvý stupeň až do piateho ročníka rozdelený na dva cykly,“ priblížil s tým, že na Slovensku je niekoľko sto neplnoorganizovaných škôl. „Tie si budú musieť vybrať, či budú končiť prvým cyklom, teda v treťom ročníku, alebo v piatom,“ doplnil.
Reformy na druhom stupni vzdelávania
Za výzvu považuje aj zavedenie kurikulárnej reformy na druhom stupni vzdelávania. „Keď už budeme mať pokryté všetky prvé ročníky, postupne sa budú po novom učiť ďalšie ročníky. V druhom stupni vzdelávania je to zasa iné, žiaci už nemajú len jedného učiteľa,“ uviedol. Nový štátny vzdelávací program pre základné školy bol prvotne overovaný v školskom roku 2023/2024. Do kurikulárnej reformy sa vtedy zapojilo 39 škôl. Ďalších vyše 420 škôl začalo učiť prvákov po novom od školského roka 2024/2025. Všetky ZŠ budú mať povinnosť postupovať podľa neho vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka počnúc školským rokom 2026/2027.
Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Kurikulárna reforma kladie dôraz na rozvoj kompetencií, praktické učenie a individuálne potreby žiakov. Cieľom nie sú len vedomosti, ale aj schopnosť žiakov kriticky myslieť, spolupracovať, komunikovať a riešiť problémy.