August KONČÍ, počasie okamžite mení svoju podobu: Na slnečné lúče ZABUDNITE, o pár hodín prídu búrky a lejaky!

BRATISLAVA - Nedá sa povedať, že by toto leto bolo plnohodnotné a rozhodne sa nedá povedať, že by každý deň takpovediac pražili tropické slnečné lúče. Záver augusta sa však pomerne vydaril a atmosféra sa aspoň načas vymanila z kolotoča búrok a silného vetra, pri ktorom nie je ani len pomyslenie na opaľovanie či iné aktivity. Leto sa však pomaly, ale isto končí. Príznačný bude aj koniec augusta a letných prázdnin. Počasie nám to poriadne pripomenie, pretože nastupujú rozsiahle prehánky a búrky.
O pokazení slnečného počasia informuje portál imeteo.sk. Pekné letné počasie na značnom časti územia Slovenska vystriedajú nekompromisné lejaky a búrky.
Blesky a lejaky
Môže za to studený front, ktorý v sobotu 30. augusta prinesie vlnu búrok. Ich charakteristika bude predovšetkým o vlhkosti a značnom množstve zrážok. "Očakáva sa, že by mohlo na našom území spadnúť aj viac ako 50 mm zrážok," priblížili experti portálu imeteo.sk.
Studentý front sa vlní už aj nad naším územím
"Ďakovať" za to môžeme vlniacemu sa studenému frontu, ktorý sa nad Slovensko dostal po okraji tlakovej níže, ktorá je pozostatkom hurikánu Erin. Tento studený front sa už raz prejavil, keď prinášal nebezpečné počasie k obyvateľom v Taliansku. Tento studený front v závere pracovného týždňa obsadil už aj Slovensko.
Výstrahy I. stupňa pred dažďom vydali už aj odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):
Začne sa to popoludní
Aj keď napríklad na Považí výdatne pršalo už v piatok 29. augusta, búrky na Slovensku budú v sobotu silnejšie, a to predovšetkým v súvislosti s bleskovou aktivitou a lejakmi.
S prehánkami a s búrkami treba podľa odborníkov počítať už v sobotu 30. augusta popoludní. Prísť to má z Maďarska, pretože práve z tejto oblasti bude prichádzať zrážková činnosť, ktorá potom na našom území naberie na sile. V druhej polovici popoludnia budú vraj búrky najsilnejšie.
SHMÚ pritom očakáva úhrny zrážok od 40 do 55 milimetrov.