Alarmujúca situácia v školstve a desivé čísla NKÚ: Učiteľstvo mladých neláka a špičkové mozgy opúšťajú krajinu!

BRATISLAVA - Motivácia a ani peniaze navyše nepomáhajú. Mladí ľudia, ktorí skončia strednú školu alebo gymnázium, evidentne na Slovensku nevidia ďalšiu perspektívu, o čom svedčia aj najnovšie čísla a analýza Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Z grafov rozhodne nevidieť dôvody na optimizmus a fakt, že už vysokoškolské štúdium učiteľstva je u nás doma neatraktívne, nesvedčí o kvalitnej budúcnosti budúcich žiakov.
archívne video
O tom, že špičkoví maturanti húfne opúšťajú Slovensko, informoval na svojom webe práve Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Ten len smutne skonštatoval, že ani súčasná výška štipendií mladých ľudí neláka zotrvávať v štúdiu doma.
Učiteľstvo predmetov masívne stráda
Čísla pochádzajú ešte z čias, kedy mnisterstvo školstva v roku 2022 zaviedlo štipendijnú schému na podporu talentovaných domácich študentov "Študujem doma, Slovensko ma odmení". "Program mal motivovať najlepších maturantov pokračovať v štúdiu a práci na Slovensku. V minulom roku bola časť podpory určená priamo na programy, v ktorých chýbajú vyštudovaní odborníci, vrátane učiteľských aprobácií. Napriek navýšenému štipendiu sa napríklad na učiteľstvo informatiky neprihlásil ani jeden z najlepších maturantov, pričom práve informatika patrí k predmetom s najväčším nedostatkom učiteľov. Minimálny záujem bol aj pri učiteľských programoch fyziky, chémie a nemeckého jazyka. O každý z týchto odborov prejavili záujem len dvaja štipendisti počas troch rokov," zosumarizovali terajší stav kompetentní.
Láka ich zubné lekárstvo
Navýšené štipendiá sa podľa NKÚ takto ukázali ako neefektívne aj na prilákanie študentov farmácie, hospodárskej či aplikovanej informatiky a priemyselnej mechatroniky. Je tu však aj odvrátená strana mince. "Naopak medziročný nárast počtu štipendistov zapísaných na nedostatkové odbory bol zaznamenaný najmä v prípade študentov všeobecného a zubného lekárstva. Štipendium minulý rok získalo 127 medikov, zubármi chcú byť 23 štipendisti a štipendistky. Študenti týchto odborov predstavovali viac než polovicu medziročného nárastu počtuštipendistov, ktorí si vybrali nedostatkový študijný program," informoval NKÚ.
Ako nedostatkové študijné programy sa tiež ukázali:
- ekonómia a manažment,
- elektrotechnika a automobilový priemysel,
- informatika a kybernetika,
- učiteľstvo a pedagogické vedy,
- zdravotná starostlivosť,
- chémia, biológia, fyzika,
- stavebníctvo, strojárstvo, doprava, zemské zdroje.
Rezort školstva každoročne aktualizuje zoznam nedostatkových odborov na základe prieskumu trhu práce a konzultácií so zamestnávateľmi.
Štipendiá sa pohybujú v tisícoch eur
Úrad prízvukuje, že v pôvodnej podobe od roku 2022 získalo štipendium každý rok približne 1 000 uchádzačov. "Štipendistom bolo, respektíve ešte bude počas troch rokov vyplatených 9 000 eur. V prípade nedostatkových odborov dostane 400 najlepších z roku 2024 navýšené štipendium 16 500 eur. Prvé tri roky boli štipendiá vyplácané len z Plánu obnovy a odolnosti," sprehľadnili.
"Aj vzhľadom na zistenia našich analytikov je dôležité, že prichádza k zmenám, ktoré môžu prispieť k vyššiemu záujmu najlepších maturantov zostať na Slovensku a študovať a neskôr aj pôsobiť v nedostatkových profesiách. Ako spoločnosť by sme si ale mali uvedomiť, že štipendium je iba jedno z mnohých kritérií, ktoré mladí ľudia zvažujú pri rozhodovaní o ich budúcnosti," zdôraznila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. "Je potrebné stále pracovať na zvyšovaní kvality vzdelávania, jeho prepojenia s praxou, ale myslieť aj na rôzne služby pre študentov, vrátane kvalitného ubytovania či mimoškolských aktivít," dodala.
NKÚ napriek negatívnym vplyvom hodnotí kladne zmeny, ktoré urobil rezort školstva v tejto štipendijnej schéme.
Niektorí sa v schéme ani neobjavili, jednoducho preto, lebo odišli do zahraničia
Je však faktom, že v minulom roku sa z 1 241 špičkových maturantov nebilingválnych škôl zapojilo do štipendijnej schémy len 335, teda niečo viac ako štvrtina študentov. Za špičkových maturantov sa považujú takí, ktorí mali v externej časti maturity priemerný percentil z dvoch predmetov s najlepším výsledkom vyšším ako 90.
"Každý zo špičkových maturantov sa mohol zapojiť do štipendijnej schémy. Keďže sa tak nestalo, je opodstatnené predpokladať, že veľká časť zo zvyšných 906 maturantov sa do schémy nezapojila, lebo odišla študovať do zahraničia," upozorňuje Crkoňová.