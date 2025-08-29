Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Prvé predikcie o tom, aká zima nás čaká: Bude chladnejšia a zasneženejšia, než tie posledné! TOTO je dôvod

BRATISLAVA – Po roku relatívne neutrálneho počasia prichádza ďalší výrazný klimatický zvrat. Americké Národné centrum pre predpoveď klímy (CPC/NOAA) vydalo oficiálne varovanie pred javom La Niña, ktorý sa už začína formovať v tropickom Pacifiku. Tento fenomén môže počas jesene a zimy 2025/2026 spôsobiť citeľné zmeny nielen v Severnej Amerike, ale aj na severnej pologuli vrátane Európy. Prognózy však zároveň ukazujú, že už v roku 2026 nastúpi opačný jav – silné El Niño.

La Niña je studená fáza klimatického javu ENSO („El Niño Southern Oscillation“). Vzniká, keď sa povrchové vody v rovníkovej časti Tichého oceánu ochladia pod priemerné hodnoty. To mení tlakové vzorce a celkovú atmosférickú cirkuláciu, čo následne ovplyvňuje počasie po celom svete.

Počas La Niña zím je bežné, že severná pologuľa zažíva chladnejšie a veterné podmienky. V Severnej Amerike to prináša mrazivé vlny a viac snehu pre severné štáty USA a Kanadu. Európa môže zažiť podobný scenár – chladnejšie a suchšie zimy v severných a stredných oblastiach, zatiaľ čo juh môže očakávať vlhkejšie počasie.

Podľa portálu Severe Weather Europe, ktorý sa odvoláva na dáta NOAA, sa povrch Tichého oceánu v kľúčovej oblasti ENSO rýchlo ochladzuje – len za posledný mesiac klesla teplota o približne 0,4 °C. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že pod hladinou sa začína tvoriť veľký zásobník studenej vody, ktorý sa postupne dostáva na povrch. Tento proces je poháňaný silnejšími pasátmi, teda vetrami vanúcimi ponad oceán. Výsledkom je stále výraznejší signál blížiacej sa La Niña.

Viac snehu aj extrémov

Predpovede hovoria, že zima 2025/2026 by mohla byť chladnejšia a zasneženejšia, než tie posledné. Severná Amerika a Kanada môžu očakávať výdatnejší sneh, podobný trend sa môže preniesť aj do severnej Európy. Ak sa potvrdia scenáre, u nás môžu pribudnúť silnejšie mrazy, nárazové búrky či náhle výkyvy teplôt.

Aj keď La Niña zatiaľ len nastupuje, klimatické modely už teraz naznačujú, že nebude dlhá ani extrémne silná. Už v priebehu roku 2026 sa očakáva návrat opačného fenoménu – El Niño. Ten prináša oteplenie Pacifiku, zmenu tlakových vzorcov a v Európe sa zvyčajne podpisuje pod miernejšie a suchšie zimy. Meteorológovia dokonca nevylučujú, že pôjde o veľmi silnú udalosť, podobnú tzv. „Super El Niño“.

Ak sa prognózy potvrdia, zima 2025/2026 môže priniesť viac snehu a nižšie teploty než sme zažili v posledných rokoch. No už o rok neskôr by sme sa mohli pripraviť na presný opak – miernejšiu, suchšiu zimu spojenú s El Niño.

Ďalšie zo Zoznamu