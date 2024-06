Dobrá správa? Podľa predpovedí OSN by La Niňa mohla tento rok pomôcť znížiť teploty

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K zmene pravdepodobne dôjde v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, pretože jav El Niňo, ktorý od polovice roku 2023 prispel k prudkému nárastu globálnych teplôt a extrémnemu počasiu na celom svete, "ukazuje známky toho, že sa blíži ku koncu", uviedla WMO, ktorú citovala agentúra AFP.

archívne video

Zimná sezóna v Tatrách sa pomaly končí, ovplyvnilo ju teplé počasie (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Šancu, že sa v období medzi augustom a novembrom La Niňa vráti, odhaduje WMO na 70 percent. Americká oceánografická agentúra uvádza až 90-percentnú pravdepodobnosť. V tlačovej správe WMO sa píše, že La Niňa spôsobuje rozsiahle ochladzovanie povrchových teplôt oceánov v strednom a východnom rovníkovom Pacifiku. Súvisí so zmenami v tropickej atmosférickej cirkulácii: vetrom, tlakom a zrážkami.

Presné účinky sa však líšia v závislosti od intenzity, trvania, ale aj ročného obdobia, v ktorom sa jav vyskytuje, a interakcie s inými klimatickými javmi, zdôrazňuje WMO s tým, že účinky sa líšia aj podľa regiónu - v trópoch má La Niňa klimatické vplyvy opačné ako El Niňo.

Zem sa bude naďalej otepľovať

Ako však objasnil zástupca generálneho tajomníka WMO Ko Barrett, koniec javu El Niňo neprinesie prestávku v dlhodobých klimatických zmenách, pretože Zem sa bude naďalej otepľovať v dôsledku skleníkových plynov zachytávajúcich teplo a výnimočne vysoké povrchové teploty morí budú hrať dôležitú úlohu aj v nasledujúcich mesiacoch.

La Niňa je už začlenená i do predpovedí Amerického úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) pre hurikánovú sezónu 2024 v severnom Atlantiku, ktorá sa má začať začiatkom júna. Predpokladá sa, že táto sezóna bude mimoriadna - podľa NOAA je možné, že sa vyskytnú štyri až sedem hurikánov kategórie 3 alebo vyššej. WMO tiež pripomína, že posledných deväť rokov bolo najteplejších v histórii, a to aj napriek ochladzovaciemu efektu fenoménu La Niňa, ktorý trval od roku 2020 do začiatku roku 2023.