Nepôjde interbanking, aplikácia, ani nič nezaplatíte: Obľúbená banka ohlasuje veľkú odstávku! Kedy a na koľko?

BRATISLAVA - Slováci, ktorí využívajú produkty zahrabičnej mBank, by sa mali pripraviť na veľkú odstávku. Počas nej nepôjde aplikácia, nebudú sa vedieť prihlásiť ani do interbankingu a tým pádom ani nezaplatia žiadne účty. Dôvodom sú inovácie, ktoré banka pre svojich klientov chystá.
Banky v súčasnosti robia rôzne inovácie, aby motivovali nových klientov, ale aj spríjemnili fungovanie už exitujúcim klientom. Avšak, aj inovácie potrebujú svoj čas, aktualizácie a s tým súvisí aj odstávka funkcií, aby sa všetko naplánovalo tak, ako má. Jednu takúto veľkú odstávku systémov ohlásila aj mBank, ktorá bud euž o pár hodín.
"Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 24. 8. 2025 od 2:30 do 7:00 aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby. Pôjde hlavne o platbu kartou na internete," oznámila na svojom webe mBank.
Ako banka následne dodala, počas odstávky nebudú k dispozícii ani ďalšie služby, ako internet banking, mobilná apka, SEPA platby, prijímanie SEPA okamžitých platieb, systém žiadostí o produkty, SMS, mLinka.
"Je možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5," upozornila banka. "Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie," uzavreli.