Dráma v zábavnom parku: Chlapec takmer spadol z tridsaťmetrovej výšky! Zachránili ho v poslednej chvíli

HARRISBURG - V zábavnom parku Hersheypark v americkej Pensylvánii sa odohrali napäté chvíle. Malý chlapec, ktorý sa stratil rodičom, sa ocitol na niekoľko metrov vysokom moste určenej jednokoľajky. Do bezpečia ho dostali duchaplní návštevníci.
Nečakaný nález
Podľa vedenia parku dostali pracovníci v sobotu krátko po piatej popoludní hlásenie, že rodičom sa stratil malý syn. „Zatiaľ čo naše tímy dieťa aktívne hľadali, vstúpilo do zabezpečenej oblasti jednokoľajky, ktorá bola práve mimo prevádzky,“ uvádza sa v stanovisku parku. Informuje o tom ABC News.
Chlapec sa najprv zdržiaval na uzavretej stanici dráhy, no neskôr zamieril priamo na traťový most niekoľko metrov nad zemou.
Hrdinský zásah
Okoloidúci začali chlapcovi z diaľky ukazovať, kam má ísť, no dieťa bolo dezorientované. Jeden zo svedkov preto neváhal a cez strechu blízkej budovy sa vyšplhal na trať. Následne chlapca chytil do náručia a odovzdal ho ďalšiemu mužovi. Dvojica ho spoločne dostala späť na bezpečné miesto. Dav s úľavou prepukol v potlesk a jasot, píše New York Post.
Reakcia parku
„Sme vďační za pohotovú reakciu našich návštevníkov aj zamestnancov. Našou prioritou je naďalej udržiavať najvyššie bezpečnostné štandardy,“ uviedlo vedenie Hersheyparku vo vyhlásení.
Tragédia spred mesiaca
Park bol v médiách spomínaný už pred mesiacom, keď v bazéne s umelými vlnami zahynulo deväťročné dievča. Polícia prípad vyhodnotila ako nešťastnú náhodu, pričom nezistila pochybenie zo strany prevádzkovateľa.