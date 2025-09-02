Zážitok ako z hororu: Krutý fenomén v Žiline, uvoľnené skrutky na kolesách, dcéra miestneho politika má traumu!

ŽILINA - Chuligáni a neprajníci na uliciach si, žiaľ, stále hľadajú nové spôsoby, ako škodiť a znepríjemňovať život svojmu okoliu. Sú za tým často aj politické nezhody či odlišná príslušnosť z hľadiska regiónu, ktorú neraz prezrádzajú aj staršie podoby evidenčných čísel. Praktiky ako z deväťdesiatych rokov si zažila aj rodina známeho aktivistu v Žilina Antona Pitáka, ktorého dcéra dostala doslova traumu z toho, čo zažila za volantom.
Ten sa o celom hroznom zážitku rozpísal v statuse na sociálnej sieti. "Také svinstvo, aké sme zažili dnes ako rodina, by som neprial nikomu!" napísal rozhorčený aktivista a politik Piták.
Rodine niekto znepríjemnil život uvoľnením skrutiek na kolese
"Niekto nás chcel zabiť. Na sídlisku v Žiline mi stalo auto 2 dni a 10 kilometrov za Žilinou nám strašne začalo búchať koleso, po jednej zákrute na 90-tke sa to tak zhoršilo, že sme radšej zastavili, pozeráme pozeráme a nejaký ********* mi povolil všetky šróby!!!" citoval Piták správu od jeho dcéry, ktorá k rodičom prišla na návštevu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Traumatický zážitok je u Pitákovcov posilnený aj tým, že majú s podobnou udalosťou smrteľnú skúsenosť. "V rodine sme zažili, že nám zomrela príbuzná pri 50-tke v zákrute. Nie kvôli rýchlosti, ale kvôli prevráteniu auta. Čo všetko sa mohlo stať pri 90-tke v zákrute," zamyslel sa Piták.
Nemáš ešpézetku - nemáš tu čo parkovať, šepká sa v meste
Dcéra aktivistu bola podľa jeho slov s priateľom na festivale v Nitre a keďže išli s kamarátmi zo Žiliny, nasadli v Žiline do jedného auta, a to svoje odparkovali na miesto pred bytovkou. Práve v tom čase, kedy tam auto stálo, sa mali udiať záhadné veci. "V princípe vlastne nikomu "nevzali" miesto, len vymenili jedno auto za druhé! A to ignorujme, že tam na verejnom parkovisku žiadne "vlastníctvo" miesta neplatí, takže by mohli parkovať aj obe autá. Lenže nejaká svi*a si povedala, že sa pomstí. Len tak, cudziemu človeku. Nemáš žilinskú značku - nemáš tu čo parkovať! Toto sú ľudia!" posťažoval sa verejne aktivista Piták.
Ako nazvete takých ľudí? Pýta sa Piták
"Často počúvam - "je neslušné ľudí nazývať dezolátmi" ... ako nazvete takýchto ľudí? Ľudí, ktorí vám povolia skrutky na kolesách a ohrozia vás na živote? Pomýlení? Nie, toto nie sú pomýlení ľudia - to sú ľudia, ktorí by neváhali vás zabiť - hoci aj kvôli parkovaniu!! Na verejnom parkovisku!! Dezoláti je ešte pomerne milé pomenovanie, lebo toto sú zločinci!" napísal Piták plný emócií.
"Kam táto spoločnosť smeruje? Koho dieťa bude na rade nabudúce? Ako nazvať ľudí, ktorí toto urobia?? Je mi zle z toho, aké svi*ne dokážu niektorí ľudia byť. A chudák to asi nebol, ak mal náradie na uvoľňovanie a tým pádom asi aj auto. Ak to bol chudák, tak mentálny!" dodal na záver.