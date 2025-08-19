MIMORIADNE Tragédia v Ružinove! Pri požiari bytu zahynuli dve deti, polícia na mieste zadržala ženu

BRATISLAVA – V jednom z bytov v bratislavskej mestskej časti Ružinov vypukol v utorok požiar, ktorý si vyžiadal život dvoch maloletých detí vo veku 2 a 5 rokov.
Aktualizované 15:55 Polícia na mieste utorkového požiaru, pri ktorom zahynuli v bratislavskej mestskej časti Ružinov dve deti, obmedzila na osobnej slobode ženu. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR informovalo, že na mieste zasahovali štyri ambulancie. Záchranári ošetrovali štyri osoby, no napriek snahe sa nepodarilo zachrániť život dvoch detí.
„Operačné stredisko ZZS SR vyslalo k požiaru bytu v Ružinove dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť,“ uviedli záchranári.
Na mieste zasahuje 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s deviatimi kusmi techniky. Asistujú im pri tom dobrovoľní hasiči z Ružinova. „Dnes, 19. augusta 2025, bol krátko pred 13.00 h nahlásený požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru a evakuácii osôb z bytov v bytovom dome,“ uviedlo operačné stredisko HaZZ.
„Hliadky Policajného zboru aktuálne vykonávajú potrebné úkony na mieste požiaru bytového domu, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Podľa doterajších informácií k požiaru malo dôjsť v priestoroch jedného z bytov obytného domu na Hrachovej ulici v čase krátko pred 13.00 h,“ uviedla polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, akonáhle to situácia umožní.