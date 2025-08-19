Vypätá atmosféra splodila nový KONFLIKT: Úrad vlády sa pustil do ombudsmana, spriada plány s OPOZÍCIOU!

BRATISLAVA - Zdá sa, že už nielen koalícia a opozícia, ale aj koalícia a verejný ochranca práv stoja na dvoch odlišných názorových brehoch. Najnovšie názorové nezhody si už Úrad vlády a Róbert Dobrovodský dávajú najavo úplne verejne a vládne zoskupenie ešte pridalo novú kritiku.
archívne video
Rozhádal ich zákon o mimovládkach
Všetko začalo po tom, ako sa ombudsman Dobrovodský obrátil na Ústavný súd SR vo veci zákona o mimovládnych organizáciách. Niektoré jeho časti totiž podľa jeho názoru "podkopávajú princíp slobody, znemožňujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce špicľovanie".
Nemôžeme si dovoliť zahrávať sa so základným stavebným prvkom demokracie a slobody, tvrdí ombudsman
"Kľúčovým stavebným prvkom a zároveň podmienkou existencie slobodného a demokratického štátu je existencia a efektívne fungovanie občianskej spoločnosti. Jednotlivec, akokoľvek slobodný, je však samostatne slabý a z pohľadu verejnej moci a jej orgánov často až "neviditeľný". Je len ťažko spôsobilý ovplyvňovať verejné a spoločenské dianie," vyhodnotil ombudsman.
Hneď na to však ocenil, že Národná rada Slovenskej republiky odstránila počas rokovania viaceré ustanovenia, ktoré považoval za nesúladné s Ústavou Slovenskej republiky a ktoré podľa jeho názoru zasahovali do ľudských práv a slobôd. "Parlamentu som zaslal k tejto otázke tri listy. Stále však v zákone zostali ustanovenia, ktoré neprípustne obmedzujú viaceré základné práva a slobody fyzických a právnických osôb. Toto obmedzenie nie je ústavne konformné. A preto som sa 11. augusta 2025 obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky," odôvodnil svoj krok Dobrovodský, ktorý bol však za tento úkon potrestaný kritikou Úradu vlády.
Dobrovodský sa postavil na stranu opozície, sťažuje sa Úrad vlády
"Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa svojím podaním na Ústavný súd SR proti zákonu o stransparentnení mimovládok postavil na stranu politickej opozície," znie prvá veta utorkového statusu Úradu vlády z 19. augusta po tomto úkone Dobrovodského.
Značná kritika určite pochádza aj z toho, že status Dobrovodského si počas posledného týždňa získal kladné početné ohlasy aj v slovenskej opozícii. "Úrad vlády SR ako jeden z tvorcov zákona o stransparentnení mimovládneho sektora na Slovensku rešpektuje právo verejného ochrancu práv (VOP) sa aj formou ústavných podaní zapájať do tvorby verejných politík. Je však nepochopiteľné, že pri svojom podaní si nekriticky osvojil zavádzajúcu argumentáciu politickej opozície, ktorá bola v priebehu verejnej diskusie niekoľko krát vyvrátená. Rovnako ako politická opozícia si nevšimol oficiálne odporúčania na stransparentnenie tretieho sektora zo strany medzinárodných autorít ako OECD, Greco, či FATF, na ktoré reagovala prijatá legislatíva," karhá Úrad vlády Dobrovodského.
Úrad vlády SR podľa vlastných slov vníma podanie obmudsmana, ktoré vraj neprináša žiadne nové argumenty, ako zbytočné a politické. "Je zarážajúce, že vo svojom vyjadrení verejný ochranca práv nevníma potrebu stransparentnenia nakladania so stovkami miliónov eur z verejnými a európskych zdrojov a nekriticky preberá argumentáciu mimovládnych organizácií, ktoré dnes prešetrujú orgány činné v trestnom konaní," dodal na záver Úrad vlády SR.