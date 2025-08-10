Slovenská domácnosť vyhodí ročne takmer 100 kilogramov potravín: TOTO je hlavným dôvodom

BRATISLAVA - Priemerná slovenská domácnosť vyhodí ročne takmer 100 kilogramov potravín. Dôvodom vyhadzovania sú predovšetkým pokazené potraviny a tie, ktoré sa nestihnú skonzumovať do dátumu spotreby. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Munch, ktorá sa venuje boju proti plytvaniu potravinami prostredníctvom technológií. V manažmente potravín platí podľa spoločnosti kľúčové pravidlo - čo príde do domácnosti prvé, musí sa ako prvé spotrebovať.
Hlavné dôvody vyhadzovania sú podľa prieskumu potraviny po uplynutí dátumu spotreby (takmer 41 % respondentov) a pokazené potraviny (51 %). „Príčiny potravinového odpadu v slovenských domácnostiach potvrdzujú, že manažment nákupov, prehľad o zásobách a plánovanie spotreby stále zlyháva. Navyše, mladí dospelí, ktorí najhlasnejšie deklarujú udržateľnosť, v praxi plytvajú najviac - až 47 % Slovákov vo veku 18 až 35 rokov vyhodí jedlo aspoň raz do týždňa,“ vysvetlila Adriana Samek zo spoločnosti Munch.
Prehľad o vašich potravinách
“Začnite tým, že si urobíte prehľad o potravinách, ktoré doma máte. Zdieľajte potraviny pred ukončením doby spotreby alebo tie, ktoré konzumovať nebudete. Následne zaveďte nový systém uskladnenia v skrinkách, chladničke i mrazničke,” radí Samek.
Pre zníženie miery potravinového odpadu domácnosti treba do praxe podľa Samek zavádzať pravidlo FIFO (First In, First Out - prvé dnu, prvé von). Či už ide o police v skrinkách a chladničke, zásuvky v mrazničke, nad všetkým by malo byť pravidlo - novšie dozadu a nadol, staršie dopredu a nahor. Toto by malo determinovať aj nápady a plány na denné či víkendové varenie. Len takýmto prístupom bude človek pracovať s potravinami, ktoré majú byť skonzumované skôr.
Pravidlo 50-30-20
Pravidlo 50-30-20 je podľa Samek jednoduchý rozpočtový plán, ktorý pomáha domácnostiam plniť si finančné ciele. Pri potravinách treba 50 % rozpočtu na jedlo smerovať na to, čo sa nakupuje a konzumuje denne vrátane obeda v práci či pre dieťa v škole. Ďalších 30 % tvoria variabilné zložky, ktoré sa zvyknú kupovať na týždennej báze alebo na víkend. Zvyšných 20 % treba ponechať na zážitky, teda na večeru s blízkymi, kávu s dezertom či občerstvenie pre deti na prechádzke.