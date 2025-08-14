Dramatický boj o život na ulici v Pezinku: Policajt si na kamerách všimol muža, rozhodovali sekundy!

PEZINOK - Rýchla reakcia a pohotový zásah mestských policajtov v Pezinku zachránili život mužovi, ktorý minulú sobotu večer skolaboval na ulici. Príslušník mestskej polície si ho všimol prostredníctvom kamerového systému a okamžite vyslal hliadku na miesto.
V sobotu 9. augusta 2025 vo večerných hodinách spozoroval službukonajúci policajt na rohu ulíc Holubyho a Mladoboleslavská neznámeho muža ležiaceho na zemi. Hliadka mestskej polície k nemu okamžite vyrazila, aby preverila, či nepotrebuje pomoc.
Po príchode na miesto sa muž v strednom veku sťažoval na nevoľnosť a uviedol, že je epileptik a tŕpnu mu ruky. Krátko nato upadol do bezvedomia a prestal mať hmatateľný pulz. Policajti okamžite začali s masážou srdca a oživovaním, pričom sa im podarilo muža stabilizovať ešte pred príchodom záchranárov. Automatický externý defibrilátor, ktorý mali pripravený vo vozidle, napokon použiť nemuseli.
„Na miesto sa v krátkom čase dostavilo privolané sanitné vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci. Ošetrujúci lekár RZP skonštatoval, že rýchlym a profesionálnym zákrokom pri poskytnutí prvej pomoci hliadkou MsP Pezinok, bol mužovi zachránený život. Osoba bola následne v stabilizovanom stave prevezená do fakultnej nemocnice v Bratislave,“ informovali mestskí policajti na sociálnej sieti.