AKTUÁLNE V ostrej zákrute sa zrazili dva kamióny! FOTO Cesta je neprejazdná

KOZÁROVCE - Na úseku medzi Olichovom a Kozárovcami sa zrazili dva kamióny. Cesta je momentálne neprejazdná.
Za obcou Olichov (okres Zlaté Moravce) sa v ostrej zákrute v smere na obec Kozárovce (okres Levice) zrazili dva kamióny. Úsek je momentálne neprejazdný.
Na mieste nehody zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia v danom úseku otáča prichádzajúce autá, tie musia použiť alternatívne trasy. Zelená vlna STVR vodičom radí to obísť cez Hronský Beňadik.
