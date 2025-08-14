Naď zmizol z tlačoviek Demokratov: Tajný trip cez pol zemegule, exminister sa prihlásil zo sledovanej Aljašky!

ANCHORAGE - Po šéfovi mimoparlamentných Demokratov sa zľahla zem! Odrazu ho nebolo vidieť ani posledných brífingoch strany a ani na pravidelnej nedeľnej "lajfke". Dôvod, prečo sa zo všetkých aktívnych kanálov stiahol a komunikuje len statusmi je prostý. Exminister obrany sa totiž prihlásil z takého miesta, na ktoré sa budú v piatok 15. augusta 2025 upierať všetky zraky sveta. Bude tam totiž prebiehať rokovanie medzi prezidentmi Ruska Vladimirom Putinom a USA Donaldom Trumpom. Témou je Ukrajina.
archívne video
Najskôr zrušil nedeľný vstup a potom už využíval len statusy
Nateraz sa nevedia všetky presné detaily o tom, ako bude stretnutie prebiehať, no samotný Naď všetkých zaskočil už tým, že zrušil svoje pravidelné nedeľné vysielanie, kde odpovedá na otázky podporovateľov a aj neprajníkov. "Priatelia, najbližšie dni budem v oblasti, kde bude signál skôr výnimkou, a tak som sa rozhodol, že tentokrát lajfka nebude. Keď budem mať možnosť, priebežne sa ozvem," napísal pred štyrmi dňami Naď, pričom viacerí začali špekulovať o tom, kde sa šéf strany vlastne nachádza. Nakoniec sa ukázalo, že šéf strany je na Aljaške, odkiaľ sa sám prihlásil.
V kontexte aktuálneho diania treba dodať aj to, že Naď sa okrem svojej ministerskej činnosti v minulosti venuje aj poradcovstvu českej ministerky obrany Jany Černochovej. Nateraz však nie je isté, či sa tento "pracovný výlet" dá spájať s touto jeho činnosťou.
Miesto, kam sa budú v piatok pozerať takmer všetci
"Mnohé miesta na svete sú naozaj zaujímavé, a to, ktoré je za mnou, je aktuálne snáď najdôležitejšie. Je to miesto, kde sa už o pár dní stretnú prezidenti Trump a Putin. Čoskoro sa dozvieme viac," povedal vo videu Naď a krátke video ukončil.
Trump a Putin sa na tomto mieste majú stretnúť v piatok 15. augusta. Rokovať budú o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Trump už predtým naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v záujme mieru urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však jednoznačne odmietol.