BRATISLAVA - Vysoké teploty sa v stredu majú vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Predbežne platia od 13.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Druhý stupeň výstrahy sa týka okresov Komárno, Levice a Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva. Teplota tam môže stúpnuť až na 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.
Pre celý Bratislavský aj Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa. Taktiež pre viaceré okresy Košického a Trenčianskeho a okres Vranov nad Topľou. Vzťahuje sa aj na zvyšné okresy Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Výstrahy trvajú do 18.00 h. Platiť by mali aj ďalšie dni.
Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy
Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších ľudí, tehotné ženy a chronicky chorých. Počas teplých dní netreba zabúdať na pravidelný pitný režim, dobré je tiež vyhýbať sa priamemu slnku a obmedziť fyzickú aktivitu. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s výstrahami pred vysokými teplotami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie,“ upozornil úrad.
Slovenský Červený kríž (SČK) zároveň v horúčavách odporúča nosiť ľahšie oblečenie a pokrývku hlavy. Radí zdržiavať sa vnútri, prípadne v tieni. „Zabráňte prehriatiu vášho obydlia - zatiahnite žalúzie, vetrajte večer,“ podotkol. Odporúča tiež vyhýbať sa alkoholu a konzumovať ľahšie jedlá. „Postarajte sa aj o svojich domácich miláčikov a skontrolujte svojich osamelých príbuzných,“ dodal SČK. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu poobede výstrahy druhého a prvého stupňa pred vysokými teplotami pre viaceré okresy Slovenska. Platiť by mali aj nasledujúce dni.