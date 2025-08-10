V Bratislave horela opustená budova: VIDEO Hasiči požiar zlikvidovali

BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči zasahovali v piatok (8. 8.) večer pri požiari opustenej budovy na rohu ulíc Podjavorinskej a Zochova v mestskej časti Staré Mesto. Nikto sa nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar v budove ohlásili približne o 20.00 h a následne aj približne o 23.00 h. „V prípade skôr nahláseného požiaru išlo o požiar odpadu s rozlohou asi dva krát tri metre v podzemných priestoroch. Po jeho likvidácii a návrate hasičských jednotiek na hasičskú stanicu boli hasiči privolaní na rovnakú adresu opäť približne po troch hodinách,“ priblížilo HaZZ. Doplnilo, že v druhom prípade išlo o požiar s rozlohou asi päť krát štyri metre, ktorý sa rozšíril do dvoch miestností. Zasahujúci hasiči podľa HaZZ zlikvidovali požiar v oboch prípadoch jedným prúdom vody.