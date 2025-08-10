Dávajte si na seba pozor! Vysoké teploty pokračujú, na východe hrozia aj búrky

BRATISLAVA - Vysoké teploty sa na väčšine Slovenska vyskytnú aj v nedeľu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na východe SR zároveň môžu byť búrky. Informuje o tom na svojom webe.
Vysoké teploty, 33 až 34 stupňov Celzia, budú v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v takmer všetkých krajoch okrem Žilinského. Zvýšená výstraha platí pred teplotou 35 až 36 stupňov Celzia platí pre takmer celý Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov. Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.