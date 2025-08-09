Príde novinka? Ministerstvo začne osádzať slovenské vlajky, uviedol Taraba

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach. Pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú v správe štátneho podniku. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Všade vo svete je to samozrejmosť, že štátne vlajky vejú na všetkých významných kultúrnych, ale aj infraštruktúrnych projektoch, pretože je to odraz úspechu národa. Len na Slovensku je to akoby problém a nie samozrejmosť,“ skonštatoval Taraba. V tejto súvislosti poukázal na bratislavský hrad Devín, kde vlajka mesiac veje. Myslí si, že nikomu neublížilo, že bola vyvesená. Dodnes podľa vlastných slov nerozumie, prečo bolo osadenie vlajky takým zdĺhavým procesom.