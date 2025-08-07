Nečakaný objav pri bagrovaní: V obci našli muníciu z druhej svetovej vojny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
TOVARNÉ - V stredu (6. 8.) popoludní oznámila 57-ročná žena na linku 158 nález munície pri bagrovaní zeminy v obci Tovarné v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, miesto nálezu bolo policajnou hliadkou zaistené.
Pyrotechnik na mieste určil, že ide o delostreleckú mínu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny a prevzal ju na zneškodnenie. „Manipulácia s muníciou si vždy a za každých okolností vyžaduje odbornosť, ide o rizikovú prácu s mimoriadnou zodpovednosťou,“ dodala hovorkyňa.