Kamión zablokoval D1 a spôsobil reťazovú zrážku s motorkou: Štyroch zranených previezli do nemocnice

dopravná nehoda na diaľnici pri Košeci (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

„Kamión s prívesom narazil do odstaveného nákladného vozidla diaľničnej spoločnosti, ktoré za sebou ťahalo prívesný vozík s dopravným značením. Havarovaný kamión zostal v dôsledku nehody skrížený cez oba jazdné pruhy. Do kamiónového prívesu následne narazil motocykel s dvojčlennou posádkou,“ opísal HaZZ.

Zasahujúci hasiči v spolupráci s posádkou záchrannej zdravotnej služby (ZZS) podľa neho poskytli zranenému vodičovi kamióna predlekársku prvú pomoc, následne ho transportovali do sanitky. Po príchode vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby osobu preložili a letecky previezli do nemocnice. „Vodič druhého nákladného vozidla aj obe osoby z motocykla po ošetrení na mieste transportovali sanitky ZZS a HaZZ na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ doplnil HaZZ. Príslušníci HaZZ vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia, odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny a asistovali pri odťahovaní vozidiel. „V dôsledku nehody bola diaľnica D1 v smere na Žilinu neprejazdná. K sprejazdneniu diaľnice došlo po zdokumentovaní nehody políciou,“ dodali hasiči.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že dopravnú nehodu spôsobil mikrospánok. „Šesťdesiatpäťročný vodič viedol jazdnú súpravu v smere na Žilinu, kde na 148,5 kilometri prebiehali cestné práce, v dôsledku ktorých bola znížená maximálna rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu a jazda vodičov bola presmerovaná z pravého jazdného pruhu do ľavého priebežného jazdného pruhu,“ uviedla polícia. Vodič podľa nej počas jazdy upadol do mikrospánku a so svojou súpravou narazil do zadnej časti v tom čase stojacej jazdnej súpravy správcu diaľnice. „Za touto súpravou jazdil 20-ročný motocyklista so spolujazdkyňou, ktorý už nestihol včas zareagovať a narazil do zadnej časti nákladného vozidla,“ doplnila.

Policajti po príchode na miesto vykonali u vodičov dychové skúšky s negatívnym výsledkom, u vinníka aj orientačný drogový test, ktorý bol rovnako negatívny. „Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Vodiča nákladnej súpravy previezli so zraneniami do nemocnice, vodiča pojazdnej uzáverovej tabule, motocyklistu a jeho spolujazdkyňu ošetrili,“ ozrejmila polícia. Na mieste dopravnej nehody sa nachádzal aj znalec z odboru dopravy, spôsobenú škodu predbežne vyčíslili na 30.000 eur.